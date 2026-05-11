Sáng 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật là đặc biệt quan trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, là cơ quan "gác cổng pháp lý", tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, trong bối cảnh yêu cầu công việc rất cao, thời gian rất hạn hẹp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước.

Bộ, ngành Tư pháp cần đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; phát huy vai trò trong nâng cao khả năng quản trị rủi ro pháp lý quốc gia khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nâng cao năng lực và tăng cường kỷ luật trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài của Bộ Tư pháp là cần bám sát mục tiêu, yêu cầu "tăng trưởng 2 con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và "Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách".

Ảnh: Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin-cho" trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tập trung xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15/10.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập, chuyên sâu, bảo đảm nội dung thẩm định đầy đủ, chặt chẽ, chú trọng thẩm định, rà soát kỹ quy định liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan trong các nghị định, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải rà soát rất kỹ dự thảo trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, nếu còn ý kiến khác nhau phải tăng cường trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo, "trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong".

Kiên quyết không trình hồ sơ chưa đủ điều kiện

"Bộ Tư pháp có trách nhiệm khẳng định rõ hồ sơ trình có đủ điều kiện trình hay chưa; kiên quyết không trình Chính phủ các hồ sơ chưa đủ điều kiện, không có các dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo.

Đặc biệt, cùng với kiểm soát tiến độ, phải bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; thời gian ngắn nên cần áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, có cơ chế mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến, phản biện, xem quy định có đúng, có trúng, có khả thi trên thực tế, có áp dụng được không, trong việc này trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Tư pháp rà soát, tham mưu giải pháp, phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027, bảo đảm không gây vướng mắc, gián đoạn trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/6.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát và tổ chức thực hiện rà soát, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo đúng Kết luận số 18 của Trung ương và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để phát sinh thêm sau khi cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa. Thủ tướng gợi mở việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác cải cách TTHC của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, đặc biệt là thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; xác định việc nâng cao chất lượng thi hành án dân sự là giải pháp then chốt để giải phóng nguồn lực tài chính, tài sản trong các tranh chấp.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng mô hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung, chuyên nghiệp, trình Thủ tướng trong tháng 9.