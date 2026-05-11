Sáng 11/5, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện, nhân dân đề nghị Trung ương và các địa phương phải quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh xử lý quy hoạch “treo” quá lâu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, theo luật quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, nhưng thực tế có quy hoạch 20 năm khiến người dân không được xây nhà, mua bán chuyển nhượng hay tách thửa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH

Ông dẫn chứng ở Khánh Hòa, bình thường không sao, nhưng vừa rồi ngập lụt, thấy nhà 2 tầng “không ăn thua”, nhưng muốn nâng nền nhà lên thì không được vì vướng quy hoạch hoặc vướng đường điện của doanh nghiệp.

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phải rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. “Chính quyền cơ sở phải nắm tình hình của nhân dân, phải hiểu dân đang cần gì, đang bức xúc cái gì. Nếu thẩm quyền của mình thì giải quyết, nếu không thuộc thẩm quyền thì phải báo cáo cấp trên, có đề xuất”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Sớm xây dựng các trạm dừng chân trên tuyến cao tốc từ Trung Lương đến Cà Mau

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh đề nghị Chính phủ nghiên cứu về tình trạng "độ" xe điện đang xảy ra hiện nay.

Ông nêu, thực tế, học sinh được bố mẹ mua xe điện cho đi học nhưng sau đó tự ý ra hiệu để "độ" xe, tăng hiệu suất sử dụng rất nguy hiểm.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh. Ảnh: QH

"Nhiều cháu gây tai nạn, khi kiểm tra thấy xe được độ lên 2 bình ắc quy, rất nguy hiểm. Tình trạng này có thể trung tâm thủ đô ít nhưng xảy ra ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Chúng ta cần có giải pháp về xử lý kỹ thuật và quản lý các cơ sở độ xe điện này, nếu không rất nguy hiểm. Xe ô tô đi nhưng các cháu bên cạnh cứ phóng vèo vèo, đèo 2, đèo 3.

Về mặt quản lý nhà nước, cần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các phương tiện đúng với nhà sản xuất và quan trọng nhất bảo vệ tính mạng cho các cháu", ông Chinh đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, sớm đấu giá để xây dựng các trạm dừng chân trên tuyến cao tốc từ Trung Lương đến Cà Mau.

Ông cho biết, vừa qua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhân dân phản ánh "đi du lịch từ Trung Lương xuống Cà Mau gần 300km mà không biết ghé vào đâu để dừng nghỉ. Có người phải ghé mé lộ (dừng tạm ven đường), rất phản cảm".

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: QH

Ông cho rằng, nếu làm được trạm dừng chân sẽ thu được phí, lại là bộ mặt quốc gia khi người nước ngoài đến du lịch rất nhiều. Ngoài ra, trạm dừng nghỉ còn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường bởi dừng chân trên tuyến đường đó ban ngày lẫn ban đêm có rất nhiều xe.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước chỉ cần có cơ chế cho đấu giá đất, tư nhân sẽ bỏ tiền ra làm. "Quy định bao nhiêu km có một trạm thì cứ thế thực hiện. Tôi đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện theo cơ chế phát triển kinh tế tư nhân", ông Lê Tấn Tới đề xuất.