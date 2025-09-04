Cụ thể, Thủ tướng đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Thủ tướng cũng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 8 nhân sự lãnh đạo tại các bộ, ngành, cơ quan.

Cụ thể, Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: VGP

Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN.

Ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm. Việc được bổ nhiệm giữ những cương vị công tác mới không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của các cán bộ mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đây đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; dù ở cương vị công tác nào cũng đều không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các cán bộ trên cương vị, nhiệm vụ mới đều sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất, năng lực, sở trường, trí tuệ của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo", không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách...

Thủ tướng cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, "cùng đội ngũ, cùng chí hướng, cùng mục tiêu".

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các nhân sự mới bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức.

Đồng thời, cần gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên...

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ.

Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ.

Đại diện các cán bộ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành trách nhiệm được giao.

Ông Nguyễn Văn Quảng và các cán bộ mới được bổ nhiệm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương...