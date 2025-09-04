Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Long Hải - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ Chính trị phân công, điều động ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng - thôi giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Long Hải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thường trực Ban Bí Thư đề nghị tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban, đơn vị trong Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để Phó bí thư Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các Thường trực Đảng ủy cần tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định, quy chế.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các Thường trực Đảng ủy cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải cam kết cùng các Phó bí thư, các cán bộ trong cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, với Bí thư Đảng ủy triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy; phấn đấu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trở thành những hình mẫu về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.