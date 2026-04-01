Chiều 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Liên bang Nga vừa qua. Các cuộc hội đàm, hội kiến của Thủ tướng với lãnh đạo cấp cao Nga đã diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Nga là mối quan hệ gắn bó, thủy chung, đã được thử thách qua thời gian.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ Nga. Ảnh: Nhật Bắc

Để triển khai kết quả chuyến thăm, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của hai nước triển khai các thỏa thuận cấp cao trên mọi lĩnh vực để đưa quan hệ Việt Nam - Nga lên tầm cao mới, hiệu quả, thực chất hơn.

Về chính trị, theo Thủ tướng, cần thúc đẩy và chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, chuẩn bị tổ chức khóa họp tiếp theo của Ủy ban liên Chính phủ hai nước trong năm nay.

Về năng lượng dầu khí, hai bên cần khẩn trương triển khai các cam kết, thỏa thuận, văn kiện đã ký để phát huy truyền thống hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này, nhất là về thăm dò, khai thác dầu khí trên lãnh thổ hai nước và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Về giao thông - vận tải, Thủ tướng đề nghị Đại sứ đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền, công ty, tập đoàn của Nga sớm tổ chức các chuyến công tác tới Việt Nam để khảo sát, phối hợp với TP Hà Nội, TPHCM triển khai hợp tác thiết kế, xây dựng đường sắt đô thị và kết nối tuyến đường sắt liên vận Việt Nam - Nga.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định nội dung các cuộc trao đổi giữa Thủ tướng với lãnh đạo cao cấp Nga là hết sức phong phú, hiệu quả, thực chất, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong mọi lĩnh vực.

Đại sứ nhất trí về việc cần khẩn trương triển khai các kết quả chuyến thăm, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Nga để thúc đẩy tất cả lĩnh vực hợp tác.

Cũng trong chiều 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc phối hợp thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với sự tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, đặc biệt là sau các chuyến thăm cấp cao trong năm 2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam sau Đại hội 14 của Đảng, Thủ tướng cho biết Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Bắc

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và xác định đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy kim ngạch thương mại sớm đạt mốc 100 tỷ USD và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lõi, năng lượng tái tạo...

Đặc biệt, trước diễn biến an ninh phức tạp tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng đề nghị hai nước cùng hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay, đặc biệt là trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, duy trì phát triển kinh tế và ổn định đời sống của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm quản trị năng lượng, phát triển các nguồn nhiên liệu thay thế và khuyến khích Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm của Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; cam kết sẽ nỗ lực hết sức để phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Đại sứ cho biết sẽ tích cực trao đổi với Chính phủ và các tập đoàn năng lượng Hàn Quốc để tăng cường hợp tác với Việt Nam trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng.