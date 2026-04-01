Công điện nêu rõ hạ tầng trạm sạc, chỗ để xe và trạm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư đang gặp nhiều vướng mắc, bất cập như: hệ thống trạm sạc và điểm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư còn thiếu và chưa đồng bộ; quy hoạch chỗ đỗ xe tại các dự án chưa đầy đủ, nhu cầu sạc điện, gây áp lực lên hệ thống điện nội bộ và an toàn cháy nổ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành xây dựng lại các quy định chính sách, quy chuẩn, quy hoạch phát triển hạ tầng phục vụ chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin...

Thủ tướng lưu ý không được để sơ hở tạo cơ hội cho tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm... khi tổ chức thực hiện, phải thường xuyên giám sát, kiểm tra xử lý nếu xảy ra vi phạm.

Ảnh: Thế Bằng

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chuẩn/tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư để hướng dẫn cụ thể về thiết kế trạm sạc tại nhà chung cư đảm bảo các yêu cầu an toàn, phòng chống cháy nổ, vị trí lắp đặt thuận tiện. Các cơ quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo trạm sạc đối với các chung cư hiện hữu.

Bộ Công Thương chủ trì khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc và hệ thống cung cấp điện cho trạm sạc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương, rà soát các quy hoạch, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

Các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp hạ tầng sạc để bố trí vị trí lắp đặt khoa học, an toàn theo đúng các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; hướng dẫn cư dân bố trí, sử dụng chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện.