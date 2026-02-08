Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đồng thời theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản…

Thủ tướng lưu ý việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", không "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2 tại TPHCM, Đà Nẵng).

Bộ Tài chính cần khẩn trương triển khai hiệu quả nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng thông qua.

Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường, nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính… Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện "Cổng một cửa đầu tư quốc gia", báo cáo trước ngày 25/2.