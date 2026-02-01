Mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản sẽ bị phạt

Nghị định 340/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 9/2.

Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: Minh Hiền

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, nghị định nêu mức phạt tiền từ 200-250 triệu đồng đối với các hành vi: sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

Hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 250-300 triệu đồng.

Nếu có một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 300-400 triệu đồng: sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép...

Nới lỏng thủ tục khai và nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nghị định 373/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó nổi bật là thay đổi tiêu chí khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và giảm gánh nặng thủ tục cho người nộp thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/2.

Cụ thể, cá nhân cư trú thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ thuế tại nguồn từ 2 nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, người nộp thuế được lựa chọn một trong các cơ quan thuế quản lý các tổ chức chi trả đó để thực hiện quyết toán.

Nghị định mới bổ sung cơ chế hỗ trợ người nộp thuế: nếu cá nhân nộp hồ sơ quyết toán không đúng nơi quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ sẽ chủ động chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan thuế có thẩm quyền trên cơ sở dữ liệu ngành thuế, thay vì yêu cầu người dân thực hiện lại thủ tục.

Ngoài ra, người nộp thuế phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng đối với các kỳ đã khai theo quý trước đó và thực hiện nghĩa vụ tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ phải nộp lại do việc thay đổi kỳ khai thuế…

Quảng cáo online chỉ được chờ tắt tối đa 5 giây

Nghị định 342/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng, có hiệu lực từ ngày 15/2.

Theo đó, nghị định yêu cầu thời gian chờ tắt tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dạng video, chuỗi hình ảnh chuyển động trên mạng. Điều này có nghĩa là các nền tảng trực tuyến không được bắt buộc khán giả chờ quá 5 giây để tắt video quảng cáo. Một số đơn vị hiện cung cấp các dịch vụ quảng cáo video "không thể bỏ qua", với độ dài có thể từ 7-30 giây, tùy gói và thiết bị hiển thị.

Bên cạnh đó, nghị định cũng yêu cầu không được buộc người xem phải chờ đợi để tắt quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh.

Một điểm đáng chú ý nữa là quảng cáo "không ở vùng cố định" được quy định chặt hơn. Đây là hình thức cửa sổ quảng cáo "nhảy ra" (pop-up) khi người dùng đang theo dõi thông tin, làm che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính trên màn hình.

Ngoài ra, các quảng cáo trực tuyến phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Mức tiền thưởng với vận động viên đạt huy chương

Nghị định 349/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, có hiệu lực từ ngày 15/2.

Theo đó, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 33. Ảnh: SN

Cụ thể, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng 1,1 triệu đồng/ngày; huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng 750.000 đồng/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng 550.000 đồng/ngày; huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành được hưởng 430.000 đồng/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành được hưởng 360.000 đồng/ngày; huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành được hưởng 360.000 đồng/ngày.

Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Trong đó, vận động viên đội tuyển quốc gia được hưởng 550.000 đồng/ngày; vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng 430.000 đồng/ngày; vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành được hưởng 360.000 đồng/ngày.

Vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Cụ thể, vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành được hưởng 150.000 đồng/ngày; vận động viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành được hưởng 110.000 đồng/ngày.