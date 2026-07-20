Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT và các địa phương, vẫn còn một số công trình chậm và nguy cơ chậm tiến độ; trong khi thời gian còn lại chỉ hơn 40 ngày để hoàn thành theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương rà soát tiến độ; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng lưu ý ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định trước Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng về việc triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Đoàn công tác kiểm tra tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 hôm 15/7. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Thủ tướng tiến độ xây dựng các trường giai đoạn 1 của các địa phương hằng tuần.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiêu chí tuyển sinh của các trường bảo đảm đúng đối tượng, không tạo "kẽ hở", lợi dụng chính sách để trục lợi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường.

Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp làm sai lệch hồ sơ, lách tiêu chí, vi phạm quy định, trục lợi chính sách, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp thực tiễn.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng chủ trì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình theo từng hạng mục đạt chuẩn kỹ thuật; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn kết cấu tuyệt đối trước thiên tai, lũ quét cho hệ thống trường học vùng cao.

Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ, kịp thời bố trí đủ nguồn vốn cho các địa phương xây dựng các trường khởi công năm 2026 theo quy định.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Dân tộc và Tôn giáo tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh các trường tại các xã biên giới, gắn với bảo đảm an ninh, an toàn vùng biên. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, xử lý các lực lượng chức năng cần kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, ngăn chặn các tình huống có thể gây mất an ninh, an toàn khi các trường đi vào vận hành.

Trước 30/8 phải hoàn thành xây dựng trường

Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định trước Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng xây dựng các trường.

Các địa phương cần huy động tối đa các lực lượng, các nguồn lực, bám sát các công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; rà soát toàn bộ các dự án, công trình.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra tiến độ của từng công trình hằng ngày, hằng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...

Thủ tướng quán triệt quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30/8 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Địa phương cần đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027; chú trọng hoàn thiện ngay các công trình phụ trợ.

Thủ tướng yêu cầu sắp xếp, bố trí đủ số lượng người làm việc theo định mức đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.