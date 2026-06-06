Chương trình Chuỗi cung ứng điện tử có trách nhiệm 2026-2027 vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức khởi động hồi cuối tháng 5/2026.

Chương trình được triển khai từ tháng 6/2026 đến tháng 10/2027, nhằm hỗ trợ các nhà cung ứng trong ngành tăng cường thực hành kinh doanh có trách nhiệm bên ngoài phạm vi tuân thủ truyền thống, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

50 nhà cung ứng điện tử trên khắp Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia các hoạt động đào tạo - tập huấn, học hỏi đồng cấp và đối thoại đa bên.

Chương trình Chuỗi cung ứng Điện tử có trách nhiệm 2026-2027 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường các thực hành kinh doanh có trách nhiệm, học hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp trong ngành và từng bước lồng ghép các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động hàng ngày cũng như chiến lược dài hạn.

Chương trình gồm 5 nhóm hoạt động chính góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp.

Một là tập huấn - đào tạo có chứng chỉ: hình thức tập huấn tập trung và tập huấn tại nhà máy theo nhu cầu về các nội dung như hợp tác tại nơi làm việc, kỹ năng giám sát, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng giới hay các yêu cầu báo cáo môi trường - quản trị - xã hội.

Hai là hội thảo ngành: thúc đẩy kết nối giữa nhà máy - các chủ thể trong ngành - nhà chuyên môn về ngành, trao đổi kiến thức và thảo luận về các chủ đề như lương, đánh giá rủi ro, các thực hành lao động công bằng…

Ba là đối thoại ngành: doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tham gia đối thoại trực tiếp và chia sẻ quan điểm với các nhà hoạch định chính sách, công đoàn, các hiệp hội nhằm góp phần xây dựng các chính sách tốt hơn cho ngành.

Bốn là diễn đàn ngành: quy tụ đại diện nhãn hàng, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển nhằm chia sẻ hiểu biết về các xu hướng toàn cầu và phối hợp hành động, hướng tới chuỗi cung ứng điện tử bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn.

Năm là Bản tin điện tử Kết nối: xuất bản hàng quý, giúp doanh nghiệp cập nhật quy định pháp luật mới, xu hướng toàn cầu nổi bật, và các trường hợp thực hành tốt về kinh doanh có trách nhiệm.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ có cơ hội được tư vấn về các thách thức tuân thủ. Phiên tư vấn có thể được tổ chức tại nhà máy, tập trung vào nội dung cụ thể mà doanh nghiệp đang quan tâm.

Bà Trần Thị Lan Anh - Tổng thư ký, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động của VCCI lưu ý: “Chương trình Chuỗi cung ứng Điện tử có trách nhiệm 2026-2027 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường các thực hành kinh doanh có trách nhiệm, học hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp trong ngành và từng bước lồng ghép các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động hàng ngày cũng như chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh yêu cầu từ chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng cao, những nỗ lực này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao tuân thủ mà còn tăng khả năng cạnh tranh, khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững”.

Các doanh nghiệp điện tử đang hoạt động tại Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia Chương trình. Thời hạn đăng ký là 23h ngày 9/6/2026.