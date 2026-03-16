Theo báo Kyiv Independent, còi báo động không kích vang lên lúc 8h26 ngày 16/3. Các nhà báo có mặt tại hiện trường cho biết tiếng nổ và tiếng súng phòng không vang lên khoảng 20 phút sau đó.

Theo các kênh theo dõi trên Telegram, có tới 30 UAV Shahed đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố: "Các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống ngay trung tâm thủ đô nhưng không gây ra hỏa hoạn hay thương vong. Cuộc tấn công của kẻ thù vào Kiev vẫn đang tiếp diễn. Hãy ở trong hầm trú ẩn".

Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay trong 24 giờ qua, các lực lượng Kiev tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Nga dọc theo tiền tuyến.

Quân Ukraine đã tấn công các cơ sở tiếp tế và kho chứa UAV ở các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, bao gồm cả khu vực gần Osypenko và Prymorsk. Quân Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cụm quân Nga ở những vùng Kharkiv, Donetsk và Kherson, với thiệt hại và tổn thất vẫn đang được đánh giá.

Trang RBC Ukraine dẫn tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Kiev đang mở rộng các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu quân sự tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở nước này để làm gián đoạn kế hoạch tấn công xuân - hè của Moscow. Ukraine đã tập kích nhiều mục tiêu, bao gồm một bệ phóng Iskander-M, một kho chứa tên lửa ở Crưm, một hệ thống radar Nebo-U và một số hệ thống phòng không Pantsir-S1 gần Belgorod.

Các nhà phân tích nhận định những vụ tập kích vào các trung tâm hậu cần, trang thiết bị và các cụm quân ở miền đông và nam Ukraine có thể làm phức tạp thêm công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của Nga.