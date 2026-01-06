Luật có hiệu lực từ ngày 1/7, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật hoàn thiện quy định về cách tính thuế, thu nhập chịu thuế đối với từng loại thu nhập, đồng thời bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng.

Thông tin về quy định mới này, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí (Bộ Tài chính), cho biết, phân loại thị trường vàng căn cứ theo nghị định về kinh doanh vàng, gồm vàng nguyên liệu, vàng miếng, trang sức mỹ nghệ…

Chính sách thuế đối với vàng miếng cơ bản đầy đủ, gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu...

Ảnh minh hoạ

Trong nghị định về kinh doanh vàng, cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng, chỉ được quyền mua đi bán lại, chỉ có ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện và được cấp giấy phép mới được kinh doanh vàng.

Để quản lý thị trường vàng, luật quy định thuế chuyển nhượng vàng miếng và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Ông Huy cho biết, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới, trong đó sẽ quy định về mức thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng sẽ áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập

Đáng chú ý trong luật điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Luật bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng sẽ áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng sẽ áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Ngoài ra, luật điều chỉnh mức thuế suất từ 2% lên 5% đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử...

Về giảm trừ gia cảnh, luật cũng nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 11 triệu đồng), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 4,4 triệu đồng).

Theo quy định trong luật, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này mà không cần căn cứ vào biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên 20% mới điều chỉnh như quy định hiện hành. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp linh hoạt với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Giải thích về các quy định này, ông Lưu Đức Huy cho biết, luật xác định người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm 2 nhóm đối tượng.

Nhóm đối tượng thứ nhất là con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động. Nhóm đối tượng thứ hai là các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Ông cho biết, theo quy định của Bộ Tài chính, điều kiện người phụ thuộc là người có thu nhập dưới 1 triệu đồng nhưng việc trình Chính phủ ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn luật, sẽ được thực hiện trong tháng 4 tới.

"Luật có hiệu lực từ 1/7, nhưng những quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ áp dụng từ 1/1. Theo quy định của luật, chúng ta đang tạm khấu trừ, khi xác định có mức cụ thể chúng ta sẽ quyết toán và xác định lại cho chính xác theo đúng nghĩa vụ của người nộp thuế”, ông Huy lý giải.