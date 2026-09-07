Tờ The Sun dẫn thông tin từ Autocar cho biết, Tập đoàn Volkswagen đang xem xét khả năng loại bỏ thương hiệu Seat khỏi danh mục sản phẩm từ năm 2029. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là dấu chấm hết cho một thương hiệu ô tô có lịch sử khoảng 76 năm.

Seat được thành lập tại Tây Ban Nha vào năm 1950 và sau đó trở thành một phần của Tập đoàn Volkswagen. Thương hiệu này được định vị ở phân khúc phổ thông, với các mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn so với nhiều thương hiệu khác trong tập đoàn Đức.

Tuy nhiên, vị thế của Seat đang thay đổi đáng kể khi Cupra, thương hiệu vốn được phát triển từ bộ phận xe hiệu suất cao của Seat, ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn.

Ban đầu, Cupra chỉ là tên gọi dành cho những phiên bản hiệu suất cao của Seat, nhưng sau đó được Volkswagen phát triển thành một thương hiệu riêng với định hướng trẻ trung, thể thao và điện khí hóa. Cupra chính thức trở thành thương hiệu độc lập từ năm 2018.

Đáng chú ý, doanh số hiện nay cho thấy Cupra đã vượt qua chính thương hiệu “mẹ” Seat. Trong nửa đầu năm, Cupra giao 170.100 xe trên toàn cầu, cao hơn đáng kể so với 129.600 xe của Seat. Khoảng cách doanh số này được xem là một trong những yếu tố khiến Volkswagen phải tính toán lại vai trò của hai thương hiệu trong chiến lược kinh doanh dài hạn.

Nếu Seat bị loại bỏ, Volkswagen có thể tập trung nguồn lực cho Cupra, thương hiệu đang cho thấy tốc độ tăng trưởng tốt hơn và phù hợp với định hướng chuyển dịch sang xe điện.

Trao đổi với Autocar, đại diện Seat Cupra UK không phủ nhận những thông tin liên quan đến tương lai của Seat, nhưng cho biết Tập đoàn Volkswagen và Seat SA đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn, trong đó điện khí hóa là một trong những trọng tâm.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã thay đổi đáng kể, đặc biệt trong năm qua, buộc Volkswagen phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả.

Theo Volkswagen, mục tiêu là xây dựng một tập đoàn tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn và tận dụng tốt hơn sự cộng hưởng về công nghệ giữa các thương hiệu.

Dù vậy, Volkswagen hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Seat. Hãng cho biết mọi thay đổi chiến lược liên quan đến Seat SA sẽ được công bố khi có quyết định chính thức.

Seat hiện vẫn duy trì hoạt động chủ yếu tại Tây Ban Nha, với nhà máy lớn tại Martorell, gần Barcelona, là trung tâm sản xuất quan trọng của hãng.

Trong khi đó, Cupra đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở nhóm xe điện và xe hiệu suất cao. Sự phát triển nhanh chóng của thương hiệu này đang khiến vai trò của Seat trong hệ sinh thái Volkswagen ngày càng bị đặt dấu hỏi.

Nếu kế hoạch khai tử được thông qua vào năm 2029, Seat sẽ trở thành một trong những thương hiệu ô tô lâu đời bị Volkswagen loại bỏ trong quá trình tái cấu trúc, đồng thời đánh dấu sự chuyển dịch từ một thương hiệu xe phổ thông truyền thống sang thương hiệu có định vị cao hơn, trẻ hơn và tập trung mạnh vào điện khí hóa là Cupra.

(Theo The Sun)