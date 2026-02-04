Dịp cuối năm là thời gian nhiều doanh nghiệp đưa ra các quyết định thưởng Tết cho nhân viên, người lao động. Ngoài thưởng tiền, có những doanh nghiệp thưởng Tết cho nhân viên bằng vàng hay hiện vật có giá trị khác.

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Do đó, nhiều người lao động băn khoăn, khoản thưởng Tết được công ty thưởng bằng vàng, hiện vật thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời câu hỏi này, chia sẻ với PV VietNamNet, Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Khi được công ty thưởng Tết bằng vàng hoặc hiện vật có giá trị, nhiều người lao động băn khoăn có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Ảnh: N.K

Trong đó, khoản 2, Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

- Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.

Với quy định này, ông Tuấn cho hay, thưởng Tết bằng vàng hoặc hiện vật được xác định là các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

Do đó, vàng hoặc hiện vật cần được quy đổi ra giá trị thị trường tại thời điểm người lao động nhận được vàng hoặc hiện vật. Sau đó, khoản thu nhập này sẽ được cộng với tiền lương được chi trả trong tháng để xác định nghĩa vụ thuế của người lao động.