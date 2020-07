20/09/2019

Nhiều khu vực tại Đồng Nai bị ngập lụt do mưa lớn trong 2 ngày vừa qua, trong đó có thông tin cho rằng do thủy điện Trị An xả lũ. Tuy nhiên đơn vị này đã bác bỏ thông tin trên.