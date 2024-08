Liên quan đến tai nạn khi thi công hầm thủy điện tại Lai Châu, cách đây hơn 1 tháng, tại dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong do ngạt khí. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" và khởi tố, bắt tạm giam Chỉ huy trưởng công trường và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH T&D 86 (đơn vị thi công).