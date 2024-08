Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE), doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Mai Thanh ghi nhận doanh thu đạt 2.181 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hạ tầng điện, nước giảm 20%, đạt gần 918 tỷ đồng; doanh thu bất động sản tăng 25%, đạt hơn 330 tỷ đồng; doanh thu cơ điện lạnh tăng 22%, đạt gần 935 tỷ đồng. Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm 23%, còn 680 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 52%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18%, tương ứng là 34 tỷ đồng và hơn 174 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 403 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2023.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, REE ghi nhận doanh thu gần 4.019 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 952 tỷ đồng, giảm 43% so với nửa đầu năm 2023.

Theo REE, do tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2024 đạt 834 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng (32,29%) so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng mảng điện thấp.

Mặc dù hoạt động của mảng cơ điện lạnh và bất động sản có cải thiện nhưng lợi nhuận sau thuế của mảng điện giảm đến 392 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023, trong đó ảnh hưởng chính từ lợi nhuận của các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh; CTCP Thủy điện Thác Mơ, CTCP Thủy điện Thác Bà, CTCP Thủy điện Miền Trung.

Đơn cử, theo báo cáo tài chính của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 giảm hơn 669 tỷ đồng, tương đương giảm 90,71% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất điện trong 6 tháng đầu năm giảm do ảnh hưởng của El Nino ở miền Trung và Tây Nguyên, lượng nước đổ vào hồ của khu vực này sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện.

Năm 2024, REE đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.409 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023 và tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tối đa 15%

Với kết quả lãi 952 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, REE đã hoàn thành 39,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về hoạt động giao dịch cổ phiếu REE trên thị trường, mới đây, CTCP Cơ Điện Lạnh thông báo nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung đăng ký chào mua cổ phiếu REE của cổ đông Platinum Victory Pte. Ltd.

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE, chiếm 0,85% vốn với giá chào mua dự kiến là 80.000 đồng/cp, tương đương số tiền dự chi là hơn 320 tỷ đồng.

Cổ phiếu REE đang giao dịch quanh mức 69.000 đồng/cp. Như vậy, mức giá quỹ ngoại này đưa ra đang cao hơn gần 16% so với giá thị trường.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cơ Điện Lạnh (REE). Bà Thanh nắm giữ hơn 60,4 triệu cổ phiếu, tương đương 12,83%. Ông Nguyễn Ngọc Hải (chồng bà Thanh) nắm hơn 25,7 triệu cổ phiếu (gần 5,46%).