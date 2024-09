Sáng 23/9, hàng trăm người dân hiếu kỳ tìm mọi cách tiếp cận cửa xả đập tràn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của hồ thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) xả lũ.

Ghi nhận của P.V VietNamNet, lúc 10h, nước từ hồ thủy điện lớn nhất miền Nam mang theo phù sa dội ra từ cửa xả đập tràn.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm chui qua hàng rào bảo vệ của của thủy điện, tận mắt chứng kiến cảnh xả lũ lần đầu trong năm 2024.

Một số người dân đến từ TPHCM, Bình Dương tranh thủ chụp ảnh, check-in. Thậm chí có người phát trực tiếp khoảnh khắc đặc biệt này để bạn bè, người thân cùng chứng kiến.

Người dân tranh thủ mang lưới, cần câu để "săn" cá trôi bên bờ, bất chấp nguy hiểm trơn trượt.

"Mình đến đây từ sớm để tận mắt để xem xả lũ, biết đâu lại bắt được con cá trôi nào", một người dân chia sẻ.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết, mực nước hồ Trị An ghi nhận vào sáng nay đạt hơn 60,7m. Do đó, đơn vị đã thực hiện điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng dưới 150m3/s, qua tua bin phát điện là 850m3/s, tổng cộng khoảng 1.000m3/s sẽ đổ xuống vùng hạ du.

Ảnh hưởng của việc xả lũ, các vùng thấp ven sông nhiều địa phương tại Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Người dân, ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó nước dâng cao, hạn chế thiệt hại.