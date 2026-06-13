Tía tô có tác dụng gì?

Không chỉ xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày, tía tô còn được ghi nhận trong nhiều tài liệu y học cổ truyền. Theo Dược điển Trung Quốc, tía tô có vị cay, tính ấm. Vị cay được cho là có tác dụng phát tán, giúp cơ thể giải cảm và làm giảm cảm giác lạnh.

Tía tô là rau gia vị hay được dùng nấu cháo giải cảm. Ảnh: Aboluowang

Dưới góc độ khoa học hiện đại, một số nghiên cứu cho thấy lá tía tô chứa các hợp chất sinh học như perillaldehyde và limonene - những thành phần tạo nên mùi thơm đặc trưng. Các chất này có thể hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, tía tô còn chứa flavonoid và nhiều chất chống oxy hóa khác.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Phân tử, các hợp chất hoạt tính trong tía tô hỗ trợ điều hòa một số phản ứng viêm trong cơ thể. Thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ cũng cho thấy tía tô chứa nhiều thành phần có giá trị sinh học.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh tía tô có thể trực tiếp “đẩy hàn khí” ra khỏi cơ thể theo nghĩa đen. Các chuyên gia cho rằng cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng tía tô chủ yếu đến từ khả năng giúp cơ thể ấm lên, hỗ trợ tuần hoàn và cải thiện hoạt động tiêu hóa. Khi cơ thể được giữ ấm tốt hơn, cảm giác lạnh giảm đi; khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, cảm giác nặng nề, mệt mỏi sẽ giảm.