Giao thông vận tải đã được xác định là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực được Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số trước, cùng với 7 lĩnh vực khác gồm y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp. Về phát triển đô thị thông minh, giao thông cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Ngày 11/12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”.

Đề án nêu rõ các quan điểm: Ứng dụng IoT trong giao thông phải được coi là nền tảng hạ tầng thông minh cốt lõi, kết nối dữ liệu giữa phương tiện - con người - hạ tầng - cơ quan quản lý, bảo đảm tính mở, tương thích và khả năng mở rộng trong tương lai. Xây dựng hệ sinh thái thiết bị, dữ liệu IoT trong giao thông thông minh toàn diện, đồng bộ.

Bảo đảm thống nhất với các quy định về quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng, giao thông vận tải và quy định chung về dữ liệu đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu, tuân thủ pháp luật Việt Nam, kết hợp với thông lệ quốc tế về bảo mật và chia sẻ dữ liệu IoT. Huy động đa dạng nguồn lực đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong triển khai hạ tầng, nền tảng và dịch vụ IoT giao thông.

Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm tính kế thừa, tránh trùng lặp hạ tầng, thiếu đồng bộ, chồng chéo quyền hạn và trách nhiệm gây lãng phí nguồn nhân lực, chi phí đầu tư và vận hành.

Một mục tiêu cần đạt trong giai đoạn 2026 - 2028 là tất cả các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng và 100% dữ liệu thu phí không dừng được tích hợp vào hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông thông minh dùng chung.

Cùng với việc xác định mục tiêu chung hướng tới là “Xây dựng nền tảng ứng dụng IoT thống nhất, an toàn, hiệu quả phục vụ quản lý, điều hành và khai thác hệ thống giao thông thông minh do Bộ Xây dựng quản lý; chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan”, Đề án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt trong 2 giai đoạn 2026 – 2028 và 2029 – 2035.

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2028 tập trung hoàn thành thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh, với các mục tiêu cụ thể: Tối thiểu 2 thành phố được lựa chọn để triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông; 100% các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng và 100% dữ liệu thu phí điện tử không dừng được tích hợp vào hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông thông minh dùng chung; 90% các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IoT trong giao thông được xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành.

Giai đoạn 2029 - 2035 sẽ mở rộng ứng dụng IoT trong giao thông thông minh, với các mục tiêu cần đạt gồm: Tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh triển khai và vận hành Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông; 100% dữ liệu IoT giao thông được chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối, chia sẻ liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các địa phương; tối thiểu 50% tuyến giao thông chính (cao tốc, vành đai) có ứng dụng lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, bảo trì hạ tầng đường bộ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, trong đề án, Thủ tướng Chính phủ cũng đã vạch ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai thời gian tới, đó là: Nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện hành lang pháp lý để ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh; xây dựng hạ tầng IoT trong giao thông thông minh; triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ cơ quan thường trực của đề án "Ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh”; chủ trì xây dựng, trình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện đề án.

Các bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án và triển khai các ứng dụng IoT trong phát triển hạ tầng giao thông thông minh theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bộ KH&CN chủ trì, lập dự toán chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng năm để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án có liên quan trong đề án.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng IoT giao thông thông minh cấp tỉnh, thành phố, gắn với quy hoạch hạ tầng đô thị và giao thông địa phương; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng và các ứng dụng thí điểm; tổ chức thí điểm các mô hình IoT giao thông thông minh phù hợp điều kiện địa phương; đồng thời, bảo đảm an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định về định danh, chia sẻ dữ liệu IoT.