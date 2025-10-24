Theo thống kê của Tổ công tác triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công thời gian qua đã tiếp tục được thúc đẩy, thu được những kết quả tích cực.

Cụ thể, về chi trả an sinh xã hội, đến nay 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng. Trong đó, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc ngành quản lý là hơn 3,8 triệu; số đối tượng đã thực hiện rà soát là trên 3,7 triệu; số đối tượng đã có tài khoản, mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là hơn 2,37 triệu, chiếm 62,20%; số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là trên 2,22 triệu, chiếm 58,41%. Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả trên 15.375 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê, tổng số đối tượng hưởng chính sách người có công thường xuyên thuộc ngành quản lý là hơn 1,04 triệu người; số đối tượng đã thực hiện rà soát là trên 1,038 triệu người; số đối tượng đã có tài khoản mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là 717.836 người, chiếm 68,73%; số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là 675.803 người, chiếm tỷ lệ 64,70%; và tổng kinh phí đã thực hiện chi trả là hơn 25.981 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 263 ngày 29/8/2025 của Chính phủ về hướng dẫn tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ Công an đã phân tích dữ liệu dân cư theo từng tỉnh, thành phố để làm căn cứ tặng quà; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID.

Với lĩnh vực y tế, giáo dục, đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau như chuyển khoản, quét mã QR, ví điện tử, thẻ khám chữa bệnh có kết nối với ngân hàng..., bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục ứng dụng các nền tảng quản lý học sinh và tài chính tích hợp chức năng thanh toán học phí trực tuyến qua mã QR, ví điện tử và cổng thanh toán ngân hàng.

Đặc biệt, hoạt động thanh toán đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (như thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng hằng năm) và ứng dụng VNeID, qua đó, tạo điều kiện cho phụ huynh dễ dàng theo dõi và thực hiện các khoản chi một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, theo thống kê, đã có 86% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt 26% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1813 ngày 28/10/2021 phê duyệt “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”.

Còn trong lĩnh vực tài chính, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,84% so với tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; tỷ lệ chi ngân sách nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng đạt 99,64% so với tổng chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

“Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10/2021, hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân.

Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt với dịch vụ công được đặt ra tại Đề án gồm: Từ 90 - 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 90 - 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.