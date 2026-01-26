Ngày 26/1, TAND TPHCM tuyên phạt Phan Thị Mộng Quyền (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tổng cộng 28 năm tù về các tội “Giết người” (18 năm), “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (2 năm) và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (8 năm). Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Út (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo buộc, Quyền và anh Lê Văn Sỹ sống với nhau như vợ chồng ở xã Bình Hưng, TPHCM. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên mua ma túy của Nguyễn Văn Út về sử dụng.

Bị cáo Phan Thị Mộng Quyền. Ảnh: VH

Sáng 2/4/2024, Quyền tiếp tục mua ma túy của Út rồi rủ bạn bè đến dự tiệc sinh nhật anh Sỹ; sau đó cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy.

Khoảng 21h cùng ngày, thấy anh Sỹ nhắn tin với một người phụ nữ khác, Quyền lớn tiếng chửi bới, khiến anh này bực tức xông tới đánh Quyền rồi bỏ đi.

Bực tức vì bị đánh, Quyền lấy dao đuổi theo đâm chồng “hờ”, khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh; dù được đưa đi cấp cứu, anh Sỹ vẫn tử vong do sốc mất máu.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; trong đó, bị cáo Quyền đã trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác, xâm phạm quyền sống được pháp luật bảo vệ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.