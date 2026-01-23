Phiên tòa xét xử 100 bị cáo tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek bước vào phần tranh luận ngày 23/1. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm xử lý đối với các bị cáo.

VKS đề nghị tuyên phạt Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) từ 24–26 năm tù. Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) bị đề nghị mức án từ 22–24 năm tù cùng về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm 6 tháng tù. Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo cáo buộc, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả để tăng lợi nhuận. Các phiếu giả được lập khống, không có mẫu kiểm nghiệm hoặc bị chỉnh sửa chỉ tiêu theo yêu cầu khách hàng.

Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu giả cho gần 13.000 doanh nghiệp và cá nhân. Đơn vị này thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng thông qua hàng trăm đầu mối trung gian.

Hồ Thị Thanh Phương tách ra thành lập Công ty Avatek trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025. Bị cáo tiếp tục chỉ đạo phát hành 102.591 phiếu giả cho 11.556 khách hàng và thu lợi 83,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo làm giả tổng cộng hơn 190.000 phiếu và hưởng lợi cá nhân 99,4 tỷ đồng. Đoàn Hữu Lượng thu lợi bất chính hơn 98,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lượng, Phương và Linh đã đưa 3,38 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh. Số tiền này nhằm hối lộ các cá nhân có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đối với 96 bị cáo còn lại trong vụ án, VKS đề nghị mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.