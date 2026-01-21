Ngày 21/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lo (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

Theo cáo buộc, từ năm 2009, Lo chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Thủy tại xã Hiệp Phước, TPHCM. Bà Thủy có em ruột là Nguyễn Đức Quang, làm nghề môi giới nhà đất.

Tháng 12/2018, thấy Lo khó khăn về kinh tế nên Quang rủ hợp tác đi lừa đảo. Quang nói mình nhặt được giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu Bền, đồng thời biết một thửa đất “vô chủ” ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ) và rủ Lo đóng giả ông Bền đem bán thửa đất này.

Để thực hiện kế hoạch, Quang yêu cầu Lo chụp ảnh chân dung dán vào giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu Bền để làm giả các giấy tờ liên quan đến thửa đất.

Bị cáo Nguyễn Văn Lo tại tòa. Ảnh: TP

Tiếp đó, Quang giao cho Lo một bộ hồ sơ photo gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng, bản vẽ và các giấy tờ khác (đều là giả), để Lo đưa cho người mua là ông Lê Quốc Thuấn xem trước.

Lo nói với ông Thuấn rằng thửa đất trên ông ta mua bằng giấy tờ viết tay nên việc bán lại cũng sẽ viết tay và vi bằng. Sau khi thương lượng, ông Thuấn đồng ý mua với giá 740 triệu đồng.

Ngày 24/5/2019, ông Thuấn đến UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ) nộp hồ sơ làm thủ tục sao y hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ UBND xã Vĩnh Lộc A phát hiện chữ ký, con dấu giả nên đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi bị bắt giữ, Lo khai Quang là chủ mưu. Bị cáo chỉ cung cấp hình ảnh và ký tên bán đất, đồng thời được Quang chia 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Quang chỉ thừa nhận mình môi giới để Lo bán đất cho ông Thuấn.

Hiện, CQĐT chưa xác định được nơi cư trú của Nguyễn Đức Quang nên chưa xác định được ai làm giả giấy tờ chuyển nhượng thửa đất. Do đó, CQĐT đã tách hành vi của Quang để tiếp tục làm rõ; nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Theo HĐXX hành vi của bị cáo gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.