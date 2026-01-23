Ngày 23/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đặng Tiến Trường (SN 1992, trú tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần King Home Land) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, Đặng Tiến Trường nhận được ủy quyền sử dụng đất của nhiều cá nhân đứng tên tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai để thực hiện thủ tục phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, Trường đã không thực hiện thủ tục tại các cơ quan chức năng, mà tự vẽ ra các dự án bất động sản phân lô bán nền không có thật. Trường tự đặt tên các dự án là King Home 1, King Home 2, King Home 4 (tại TPHCM) và King City (tại Đồng Nai).

Bị cáo Đặng Tiến Trường. Ảnh: HP

Sau đó, Trường chỉ đạo nhân viên công ty phát tờ rơi hoặc gọi điện cho nhiều cá nhân để tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất thuộc các dự án không có thật nêu trên bằng hình thức ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đặng Tiến Trường đã ký nhiều hợp đồng với 22 cá nhân, nhận tổng số tiền hơn 21,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá thời hạn theo thỏa thuận, Trường không bàn giao đất nền, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khách hàng yêu cầu Trường giải quyết.

Một số khách hàng đã được Trường ký thanh lý hợp đồng, trả lại một phần tiền là hơn 2,3 tỷ đồng; đối với các khách hàng còn lại, Trường không giải quyết, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19,2 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, Đặng Tiến Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 21,6 tỷ đồng.