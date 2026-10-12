UAV Cobra 600 kết hợp tên lửa IRIS-T tạo nên ‘taxi tên lửa’ tự hành độc đáo, mở ra kỷ nguyên mới cho hệ thống phòng không châu Âu với tầm đánh chặn vượt trội và chi phí tối ưu.

Cobra 600 của Đức là mẫu UAV đánh chặn chạy bằng động cơ phản lực, có khả năng mang theo tên lửa IRIS-T. Ảnh: Thomas Newdick/twz.com

Đức vừa công bố và thử nghiệm thành công UAV Cobra 600, một UAV phản lực được thiết kế đặc biệt để mang và phóng tên lửa không đối không IRIS-T.

Hệ thống thuộc chương trình Airborne Launching and Attack System (AirLAS), do Diehl Defence hợp tác với startup Polaris Raumflugzeuge phát triển.

Ra mắt tại triển lãm ILA Berlin năm 2026 và hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 8 cùng năm với quãng đường hơn 20 km, UAV Cobra 600 được mô tả là ‘taxi tên lửa’, một nền tảng bay tái sử dụng đưa tên lửa ra gần mục tiêu hơn trước khi phóng, qua đó mở rộng đáng kể vùng đánh chặn của các hệ thống phòng không mặt đất.

UAV Cobra 600 có thiết kế cánh delta hoặc flying-wing với chiều dài khoảng 6 mét và khối lượng cất cánh dưới 600 kg.

Động cơ gồm hai tuabin phản lực nhỏ JetCat P1000-PRO, mỗi cái tạo lực đẩy khoảng 1,1 kN, với khả năng lắp thêm hai động cơ nữa để tăng tốc độ hoặc tải trọng.

UAV Cobra 600 mang một tên lửa IRIS-T trên ray phóng kiểu pylon chuẩn của máy bay Eurofighter Typhoon, thường đặt phía trên thân.

Tên lửa đất đối không không IRIS-T. Ảnh: Tập đoàn quốc phòng Đức Diehl Defence/twz.com

Khác với các UAV chiến đấu thông thường, UAV Cobra 600 không trang bị radar hay cảm biến mục tiêu riêng.

Nó chỉ hoạt động như bệ phóng bay, nhận dữ liệu phát hiện và dẫn đường từ pin IRIS-T SLM hoặc SLS trên mặt đất thông qua datalink an toàn.

Khi đến vị trí thích hợp, tên lửa RIS-T được phóng đi và tự dẫn bằng đầu dò hồng ngoại hình ảnh của chính nó.

Tên lửa IRIS-T là loại không đối không tầm ngắn đã được chứng minh trong chiến đấu, với đầu dò hồng ngoại hình ảnh cho phép khóa mục tiêu ở góc rộng, khả năng cơ động cao và chống nhiễu tốt.

Khi phóng từ mặt đất trong cấu hình SLS, tầm bắn khoảng 12 km; phiên bản SLM đạt khoảng 40 km. Bằng cách đưa tên lửa lên UAV Cobra 600 bay ra xa, hệ thống có thể mở rộng vùng giao chiến lên hàng trăm kilomet, một số nguồn ước tính khoảng 400 km với tải trọng đầy đủ.

Điều này cho phép đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình hoặc drone từ khoảng cách lớn hơn nhiều so với bệ phóng cố định, đồng thời tạo lớp phòng thủ linh hoạt và phân tán.

UAV Cobra 600. Ảnh: aviationnews.eu

Khái niệm ‘taxi tên lửa’ giúp giải quyết hạn chế về đường chân trời radar và địa hình của các hệ thống mặt đất.

UAV Cobra 600 có thể bay lượn lờ (loitering) trong khu vực nguy hiểm, chờ lệnh hoặc triển khai nhanh từ đường băng, đường cao tốc nhờ hệ thống càng hạ cánh.

Nó được thiết kế theo triết lý tái sử dụng hoặc tiêu hao tùy nhiệm vụ, với chi phí thấp hơn nhiều so với tiêm kích hoặc tên lửa tầm xa chuyên dụng.

Việc dựa hoàn toàn vào cảm biến mặt đất và đầu dò của tên lửa giúp giữ cấu trúc đơn giản, dễ sản xuất hàng loạt.

Trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường phòng không trước các mối đe dọa UAV/drone số lượng lớn và tên lửa hành trình, UAV Cobra 600 mang lại giải pháp mở rộng vùng phủ sóng mà không cần thay đổi toàn bộ kho đạn hiện có.

Hệ thống có tiềm năng tích hợp vào mạng lưới phòng thủ nhiều lớp và thậm chí hỗ trợ các chương trình như Future Combat Air System.

Dù vẫn ở giai đoạn thử nghiệm sớm, chuyến bay đầu tiên suôn sẻ và thiết kế thực dụng đang khiến UAV Cobra 600 trở thành ứng viên đáng chú ý trong việc tái định hình cách châu Âu triển khai phòng không tầm ngắn và trung bình.

(Theo militarnyi.com, twz.com, armyrecognition.com, theaviationist.com, migflug.com, aviationnews.eu)