Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không có vấn đề nào với các cuộc đàm phán, nhưng việc đối thoại không thể được thực hiện “dưới cái bóng của sự đe dọa đến từ Mỹ”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Fox News

Ông Araghchi nói với các phóng viên rằng: “Tôi cũng cần khẳng định một cách dứt khoát rằng năng lực phòng thủ và tên lửa của Iran sẽ không bao giờ là đối tượng của bất kỳ cuộc đàm phán nào. An ninh của người dân Iran không phải là chuyện của người khác và chúng tôi sẽ duy trì cũng như mở rộng khả năng phòng thủ của mình đến mức cần thiết để bảo vệ đất nước”.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington những tuần gần đây đã leo thang trở lại sau một loạt tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho điều động một hạm đội lớn - với tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu – tiến về Trung Đông để “sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết, một khi các nhà lãnh đạo Iran không đồng ý đối thoại về một thỏa thuận hạt nhân”.