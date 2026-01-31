Theo hãng tin TASS, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 30/1 đã kêu gọi Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

"Tình hình Iran đang rất báo động và một cuộc tấn công có thể được phát động bất kỳ lúc nào. Cần phải nhấn mạnh rằng Tehran đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản này so với tháng 6 năm ngoái. Vì vậy, chúng tôi khuyên Mỹ nên cân nhắc kỹ trước khi hành động", ông Nebenzya cho biết.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Trước đó, Điện Kremlin nhận định vẫn còn cơ hội để Mỹ và Iran tiến hành đàm phán, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và từ bỏ bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào để giải quyết bất đồng. "Mọi hành động quân sự chỉ có thể tạo ra hỗn loạn trong khu vực và dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho an ninh toàn cầu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran vẫn có thể tránh được nguy cơ bị tấn công nếu đáp ứng 2 yêu cầu của Washington.

"Thứ nhất, Iran cần nói không với chương trình hạt nhân. Thứ hai, Iran cần dừng việc trấn áp người biểu tình. Chúng tôi có rất nhiều tàu chiến rất lớn, rất mạnh đang tiến về phía Iran ngay lúc này và sẽ thật tốt nếu chúng tôi không phải sử dụng chúng", ông Trump cho biết.

Trong ngày 30/1, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận việc tàu khu trục tên lửa USS Delbert D. Black của Mỹ đã cập cảng Eilat. Tàu Delbert D. Black thuộc biên chế Hạm đội 5, đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đây là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Mỹ, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và tên lửa Tomahawk.

Trước tàu khu trục nói trên, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đã có mặt ở Trung Đông để gây sức ép với Tehran. Theo giới quan sát, sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ ở Vùng Vịnh sẽ giúp Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn hơn đối với Iran.