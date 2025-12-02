Trang tin Defense Express ngày 1/12 cho biết, Triều Tiên đã trình làng các loại vũ khí mới có vẻ ngoài tương đối giống tên lửa của phương Tây tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Triều Tiên.

Tại sự kiện, Bình Nhưỡng đã cho trưng bày dàn tiêm kích Su-25, hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn và máy bay cảnh báo sớm. Tuy vậy, thứ nhận được sự chú ý lớn nhất là 2 mẫu tên lửa được gắn ở dưới cánh của các máy bay Su-25, bởi chúng có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Storm Shadow và Brimstone thường thấy trên các tiêm kích Eurofighter Typhoon của phương Tây.

Loại tên lửa mới trên cánh của máy bay Triều Tiên. Ảnh: DE

Theo các chuyên gia quân sự, việc đối chiếu bằng hình ảnh cho thấy, tên lửa của Bình Nhưỡng có kích thước và hình dáng tổng thể tương tự Storm Shadow, nhưng phần mũi lại có cảm biến hồng ngoại tương đồng với Taurus KEPD 350. Trong khi đó, loại tên lửa treo ở rìa cánh của máy bay Su-25 lại giống với tên lửa chống tăng Brimstone.

Ở thời điểm hiện tại, các chi tiết này chỉ phản ánh mức độ tương đồng về vẻ ngoài. Triều Tiên chưa đăng tải dữ liệu công khai về hệ dẫn, tầm bắn, đầu đạn của các vũ khí được trưng bày.

Ngoài 2 loại tên lửa mới, các vũ khí khác của Triều Tiên trong sự kiện cũng cho thấy sự tương đồng với các loại khí tài phương Tây. Dễ thấy nhất là UAV Saebyeol-4 giống với mẫu RQ-4 Global Hawk, UAV Saebyeol-9 giống với MQ-9 Reaper hay hệ thống tên lửa phòng không Pyoljji-1-2/Byeoljji-1-2 trông tương tự với S-400.