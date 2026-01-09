Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)
U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.
U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó chạm một tay vào tấm vé vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Lê Phát bị Mirzalimi Uulu phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam. Đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng đánh lừa thủ môn Nurlanbekov mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
Sau pha xử lý bên bên cánh phải, Lý Đức căng ngang vào để Văn Thuận đánh đầu khiến nỗ lực phòng ngự của Brauzman trở thành pha đá phản lưới nhà. Đây là bàn thắng định đoạt chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.
