Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)

U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov. 

Video Khuất Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Lê Phát bị Mirzalimi Uulu phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam. Đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng đánh lừa thủ môn Nurlanbekov mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.