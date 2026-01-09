Trung Kiên (7 điểm): Một trận đấu nữa thủ thành của U23 Việt Nam không phải làm việc quá vất vả, bởi những cú dứt điểm từ các chân sút U23 Kygryzstan thiếu chính xác và phần lớn nằm ngoài vòng 16m50.

Minh Phúc (7 điểm): Chơi nỗ lực và không mắc quá nhiều sai số ở trận đấu khó khăn là điểm cộng dành cho cầu thủ chạy cánh phải của HLV Kim Sang Sik. Điểm trừ nằm ở các tình huống dứt điểm quá thiếu chính xác của Minh Phúc.

Lý Đức (7 điểm): Trung vệ bên phía U23 Việt Nam có một ngày thi đấu tạm ổn, bản lĩnh khi đối mặt với nhiều sức ép lớn từ đội bóng Tây Á.

Hiểu Minh (6,5 điểm): Sau trận đấu thăng hoa, trung vệ này có màn trình diễn tương đối đáng quên khi mắc khá nhiều sai số, trong đó nghiêm trọng nhất là tình huống chuyền bóng hỏng để U23 Kygryzstan gỡ hoà.

Hiểu Minh có trận đấu đáng quên. Ảnh: AFC

Nhật Minh (7 điểm): Tương tự như các đồng đội, đây là trận đấu không dễ dành cho U23 Việt Nam nói chung và Nhật Minh nói riêng. Rất may trung vệ này không để xảy ra sai số nào đáng tiếc.

Phi Hoàng (7 điểm): Cầu thủ chạy cánh trái bên phía U23 Việt Nam có ngày thi đấu thực sự vất vả, bởi nhận sức ép liên tục từ phía đội bóng Tây Á.

Thái Sơn (7 điểm): Sức ép liên tục ở hiệp 1 khiến tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam có ngày thi đấu vất vả, việc không thể đánh chặn pha dứt điểm và ghi bàn bên phía U23 Kygryzstan là điểm trừ.

Xuân Bắc (7 điểm): Tương tự như Thái Sơn, tiền vệ thuộc biên chế PVF-CAND chơi đầy nỗ lực trong một trận đấu khó khăn, mất nhiều thể lực với U23 Kygryzstan.

Lê Phát (8 điểm): Mang về cho đội nhà 1 quả phạt đền, nhưng điều đáng ghi nhận đặc biệt đối với cầu thủ trẻ nhất bên phía U23 Việt Nam là sự tự tin, quyết đoán, xông xáo. Sẽ nhận điểm cao hơn, nếu như pha dứt điểm ở phút 70 thành bàn.

Lê Phát là người chơi hay nhất bên phía U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Quốc Việt (6 điểm): Điểm cộng duy nhất cho chân sút từng là số 1 ở U23 Việt Nam không gì khác ngoài tinh thần. Phần còn lại về chuyên môn rất đáng quên trong trận đấu đầu tiên được đứng trong đội hình xuất phát ở VCK U23 châu Á.

Văn Khang (7,5 điểm): Trước khi Đình Bắc vào thay, đội trưởng U23 Việt Nam thực sự là điểm sáng trên hàng công đội nhà.

Đình Bắc (7,5 điểm): Vào sân ở phút 63, cầu thủ người xứ Nghệ tiếp tục chứng minh vì sao anh là quân bài quan trọng nhất của ông Kim Sang Sik khi tạo ra hàng loạt pha bóng đáng xem cũng như cơ hội cho bản thân lẫn các đồng đội.

Quốc Cường (7 điểm): Cũng vào sân thay người, Quốc Cường chơi tròn vai với vai trò tiền vệ trung tâm.

Văn Thuận: (7 điểm): Góp công vào bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Việt Nam, phần còn lại cũng không ấn tượng và thậm chí đáng trách khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt sau nỗ lực mà Đình Bắc tạo ra.

Công Phương (6 điểm): Nỗ lực, nhưng cầu thủ trẻ thuộc biên chế Thể Công Viettel không để lại quá nhiều dấu ấn kể từ khi vào sân ở phút 70.

Anh Quân (7 điểm): Chơi trái sở trường khi vào thay Phi Hoàng, những nỗ lực của cầu thủ này là đáng ghi nhận.

