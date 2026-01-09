"U23 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng, mang lại lợi thế rất lớn cho cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Tôi chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ. Họ cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có kết quả này", HLV Kim Sang Sik chia sẻ sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1.

"Đối thủ thua ở trận ra quân nên quyết tâm rất lớn trận này. Dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng đây là trận đấu khó khăn, và tôi có một vài điều chưa thực sự hài lòng", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Ted Trần

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói về các quyết định thay người của mình trong hiệp 2: "Do Đình Bắc bị chấn thương nên tôi dự định đưa cậu ấy vào ở hiệp 2. Còn về Văn Thuận, cậu ấy luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Đặc biệt Văn Thuận còn góp công mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1, tạo nên hiệu ứng tích cực với U23 Việt Nam".

"Lý Đức và Hiểu Minh đều rất mệt sau 2 trận, do đó chúng tôi sẽ đánh giá thể trạng của các cầu thủ trước khi quyết định ở lượt trận cuối. Tôi cũng chờ xem kết quả U23 Saudi Arabia đấu U23 Jordan ra sao, nếu được thì tôi sẽ tính tới việc xoay tua lực lượng", HLV Kim Sang Sik nói thêm.

U23 Việt Nam toàn thắng 2 trận. Ảnh: Ted Trần

"Tôi hy vọng U23 Saudi Arabia thắng để U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết. Các cầu thủ đá chính của U23 Việt Nam được nghỉ ngơi. Nếu kịch bản đó xảy ra thì tôi sẽ cho một số cầu thủ chưa ra sân được thi đấu ở trận cuối vòng bảng", nhà cầm quân sinh năm 1976 chốt lại.

Về kịch bản U23 Việt Nam gặp đối thủ nào ở tứ kết, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi chưa nghĩ đến điều này. Các cầu thủ U23 Việt Nam đều có động lực lớn và khao khát tiến sâu nên trận nào chúng tôi cũng tự tin nhập cuộc với tâm lý muốn thắng. Tôi hy vọng các đối thủ theo dõi chúng tôi sẽ thấy U23 Việt Nam không ngán ai cả, gặp đội nào chúng tôi cũng muốn đánh bại".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1.

