“Tôi rất hạnh phúc với trận thắng này. Trước hết, tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Chiến thắng là điều quan trọng nhất. Chúng tôi khởi đầu thuận lợi, và việc thắng đậm mang lại ý nghĩa rất lớn cho hành trình tại giải đấu.

Tôi luôn nỗ lực hết sức mình và làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho đội bóng. Với tôi, dù có ghi bàn hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cuối cùng của tập thể”, Xuân Son cho biết.

Xuân Son ghi 1 bàn thắng trong trận đấu. Ảnh: Phan Ích

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0, Xuân Son đóng góp 1 bàn thắng, nhưng như vậy là đủ để mang tới những cảm xúc đặc biệt với anh. Tiền đạo số 12 nói: "Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn trong mọi trận đấu. Đôi khi tôi không thể ghi quá nhiều bàn thắng, nhưng tôi luôn tự thúc đẩy bản thân. Tôi tập luyện chăm chỉ để thi đấu tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo. Đó là công việc của tôi. Tôi tiếp tục thử thách bản thân và làm tốt nhất có thể”.

Xuân Son đặc biệt dành những lời khen về sự cố gắng của tập thể tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định anh và các đồng đội có sự kết dính, chơi ăn ý với nhau.

“Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi bạn thi đấu bên cạnh những cầu thủ thông minh. Chúng tôi có sự kết nối rất tốt trên sân. Hàng công thi đấu xuất sắc, và thực tế là toàn bộ đội hình đều chơi rất hay. Hàng phòng ngự giữ sạch lưới trong trận mở màn. Tôi thực sự rất vui khi đội nhà giành chiến thắng”, Xuân Son bày tỏ.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Xuân Son khiến mọi người thích thú: “Tiến lên Việt Nam. Cố lên mọi người, cố lên, cố lên! Quyết tâm, quyết tâm!”.

Đình Bắc xuất sắc nhất trận Với cú hat-trick cùng một kiến tạo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là trận đầu tiên chân sút CAHN ghi 3 bàn thắng cho tuyển Việt Nam, đồng thời anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cho "Những chiến binh sao vàng" trong trận mở màn giải bóng đá khu vực.

Xếp hạng bảng A sau loạt trận mở màn

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