Lượng tiền gửi sụt giảm tại 13 ngân hàng

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2026 của 29 ngân hàng thương mại cổ phần, tổng số dư tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng này tính đến 31/3/2026 đạt khoảng 13,13 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2025.

Tuy nhiên, có tới 13 ngân hàng thương mại ghi nhận sự sụt giảm về lượng tiền gửi trong quý đầu năm nay, trong đó dẫn đầu là các nhà băng lớn như: BIDV, ACB, Sacombank, Techcombank, MB, TPBank.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trong 3 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khoảng 3 năm gần đây, hiện tượng tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn bị sụt giảm so với cuối năm 2025 có thể do lãi suất huy động hấp dẫn của ngân hàng khác.

Thống kê cho thấy, BIDV là ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất về lượng tiền gửi. Tại ngày 31/3/2026, tiền gửi khách hàng của BIDV là 2,115 triệu tỷ đồng, giảm 80,86 nghìn tỷ đồng (3,68%) so với thời điểm 31/12/2025.

Tuy nhiên, đây vẫn là ngân hàng duy nhất trong hệ thống (không kể Agribank) đạt mức huy động tiền gửi vượt 2 triệu tỷ đồng.

Các ngân hàng có lượng tiền gửi của khách hàng sụt giảm mạnh nhất trong quý I còn có: ACB giảm 17,6 nghìn tỷ đồng (3%) còn 570,267 nghìn tỷ đồng; Sacombank giảm 17,541 nghìn tỷ đồng (2,86%) còn 595,472 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý là Techcombank với mức sụt giảm tiền gửi khách hàng là 16,6 nghìn tỷ đồng (2,66%) còn 607,22 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, MB ghi nhận mức giảm 11,19 nghìn tỷ đồng (1,23%) còn 906 nghìn tỷ đồng. TPBank cũng ghi nhận mức sụt giảm tương đương khi số dư tiền gửi khách hàng là 269,558 nghìn tỷ đồng.

Ngoài các ngân hàng kể trên, danh sách các ngân hàng giảm lượng tiền gửi khách hàng trong quý I còn có SeABank, VietBank, BaoViet Bank, MSB, PGBank, Saigonbank, Nam A Bank, với mức giảm từ 0,5-4,8% so với cuối năm ngoái.

HDBank, VPBank dẫn đầu tốc độ tăng huy động

Ở chiều ngược lại, HDBank là ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất về tiền gửi khách hàng trong 3 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính riêng lẻ của HDBank cho thấy, tại ngày 31/3/2026, ngân hàng có số dư huy động đạt 621,548 nghìn tỷ đồng, tăng gần 61 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 10% so với cuối năm ngoái.

VPBank đứng thứ hai về mức tăng số dư tuyệt đối trong huy động tiền gửi khách hàng, đạt hơn 683 nghìn tỷ đồng, tăng 51,71 nghìn tỷ đồng (8,19%) so với cuối năm 2025.

VietinBank đứng thứ ba về mức tăng, với số dư tiền gửi khách hàng đạt 1,81 triệu tỷ đồng, tăng 28,68 nghìn tỷ đồng (1,6%).

Tiền gửi khách hàng tại SHB tăng thêm 27,5 nghìn tỷ đồng (4,84%) lên hơn 595 nghìn tỷ đồng.

Tại VIB, tiền gửi khách hàng đến 31/3 tăng mạnh thêm 21,74 nghìn tỷ đồng (7,33%) lên 318,60 nghìn tỷ đồng.

ABBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng thu hút tiền gửi tăng cao nhất với mức tăng thêm 13,24 nghìn tỷ đồng (9,93%) lên 146,66 nghìn tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng còn lại đều đạt mức tăng thêm dưới 10.000 tỷ đồng về huy động tiền gửi khách hàng, bao gồm: OCB, LPBank, NCB, Vietcombank, Eximbank, BVBank, Viet A Bank, Bac A Bank, PVcomBank, KienlongBank.

Xét về con số tuyệt đối, theo xếp hạng các ngân hàng đang được “chọn mặt gửi tiền” nhiều nhất hiện nay, nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối tiếp tục dẫn đầu.

Trong đó, BIDV với 2,11 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng tại thời điểm 31/3; VietinBank 1,81 triệu tỷ đồng, Vietcombank 1,68 triệu tỷ đồng.

Đối với các ngân hàng ngoài Big4, hiện MB đứng đầu về huy động tiền gửi, với số dư đến cuối quý I là 906 nghìn tỷ đồng.

Tiếp đến là các “ông lớn” ngân hàng tư nhân, lần lượt gồm VPBank, HDBank, Techcombank, Sacombank, SHB, ACB, LPBank, VIB...