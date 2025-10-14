Ở trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1, còn ở trận lượt về tối 14/10 chỉ thắng 1-0 sau tình huống đốt lưới nhà của Suman Shrestha. Theo tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, điều kiện sân bãi khiến tuyển Việt Nam không thể triển khai được lối chơi như ý muốn.

"Trước trận đấu, trời mưa rất lớn, ảnh hưởng đến mặt sân và lối chơi của 2 đội. Tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn là do điều kiện mặt sân không tốt, có những vũng nước làm chậm tốc độ của quả bóng.

Tiến Linh chơi bế tắc. Ảnh: Hữu Hà

Tuy nhiên, đội chơi nỗ lực và giành được 3 điểm. Chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ, khi không quản ngại trời mưa đến sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam", Tiến Linh cho biết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận việc mặt sân trơn khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, không đạt được những những gì đề ra.

Về việc tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của một số cầu thủ trẻ, Tiến Linh nói: "Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong thời gian qua. Họ cho thấy được sự khát khao cống hiến khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong tương lai, các bạn vẫn còn nhiều giải đấu nữa. Tôi mong cầu thủ trẻ tiếp tục cố gắng, thi đấu thật tốt cho đội tuyển".

Dù thắng nhọc Nepal nhưng tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 6 điểm trọn vẹn. Ở đợt tập trung tháng 11, tuyển Việt Nam có trận đấu với Lào, sau đó HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV):