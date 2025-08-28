Được đánh giá có lực lượng đồng đều hơn cả ngoại lẫn nội binh, lại có lợi thế sân nhà, nên ngay sau tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh, CA TP.HCM đã tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Hàng loạt cơ hội được các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra trước khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL, nhưng tất cả đều bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc, từ Tiến Linh đến Đức Phú hay Tẩy Văn Toàn.

CLB CA TPHCM bỏ lỡ nhiều cơ hội

Phải tới phút 42, sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, tiền vệ Endrick trong tư thế không ai kèm dễ dàng đánh bại Trung Kiên, đưa CLB CA TP.HCM vươn lên dẫn trước. Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, HAGL dù nỗ lực, nhưng lối chơi tỏ ra đơn điệu và ít tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Patrick Lê Giang.

Trong khi đó, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ nhưng cũng tạo ra thêm một số cơ hội khá rõ rệt. Mặc dù vậy, các chân sút bên phía CLB CA TP.HCM cho thấy khả năng dứt điểm chưa thật sự tốt nên tỉ số 1-0 được giữ nguyên hết trận đấu.

Và chỉ giành chiến thắng sau pha lập công duy nhất của Endrick

Với chiến thắng này, CLB CA TP.HCM đang có 6 điểm cùng với Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ 6 vì thua hiệu số bàn thắng bại, HAGL đứng áp chót với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu.

Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “CLB CA TP.HCM chưa có sự chuẩn bị tốt nhất nên tôi hài lòng với kết quả hôm nay, đặc biệt về tinh thần của các cầu thủ.

CA TP.HCM chơi có nét hơn, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi nghĩ các cầu thủ cần thêm thời gian để cải thiện. Tiến Linh hay các ngoại binh cũng thế, sẽ dần thích nghi để chơi tốt và hiệu quả hơn”.

Về hạn chế của đội nhà, cựu danh thủ tuyển Việt Nam thẳng thắn: “Chiến thắng đầu được ca ngợi quá đà, nhưng sau 2 trận thì các cầu thủ xuống sức nhanh. Ở trận thắng này chúng tôi cũng có nhiều tình huống thua trong tranh chấp tay đôi. Hy vọng đội sẽ tốt hơn trong cả vấn đề thể lực, sự gắn kết theo thời gian để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Lê Quang Trãi đánh giá: “Hiệp 1 đội chủ nhà chơi tốt hơn, HAGL có cải thiện trong hiệp đấu kế tiếp nhưng không tận dụng được cơ hội. Quãng nghỉ tới đây rất quý giá để chúng tôi nỗ lực cải thiện để có thành tích tốt hơn".