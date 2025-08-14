Kết thúc mùa giải 2024/25, CLB Becamex TPHCM không đạt được mục tiêu như kỳ vọng khi chỉ đứng vị trí thứ 7/14 .Không những thế, mùa giải trước đội bóng cũ của Tiến Linh còn lập kỷ lục đáng buồn với 3 lần thay tướng.

CLB Becamex TPHCM làm lễ xuất quân

Chính vì thế, mùa bóng 2025/26, CLB Becamex TPHCM đặt ra mục tiêu rất cao, dù không còn những cầu thủ tốt nhất. Cụ thể, HLV Anh Đức và lãnh đạo đội bóng quyết tâm đưa CLB Becamex TPHCM lọt vào top 3 mùa 2025/26.

Buổi lễ cũng chứng kiến nghi thức trao Cờ xuất quân, ra mắt trang phục thi đấu mới do Kamito sản xuất – đánh dấu năm thứ 8 hợp tác. Bộ áo mới được thiết kế hiện đại, tối ưu cảm giác thi đấu, đồng hành cùng CLB trên mọi đấu trường.