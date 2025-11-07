Ông Lê Trường Sơn, sinh năm 1971, tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật TPHCM năm 1994. Sau đó, ông tiếp tục học cao học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại chính ngôi trường này.

Trong quá trình công tác, ông Sơn từng là giảng viên Khoa Luật Kinh tế, sau đó đảm nhiệm công tác tại Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Sau đại học cùng nhiều vị trí quản lý khác.

Từ tháng 4/2013 đến năm 2023, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Sau đó, ông được giao phụ trách điều hành nhà trường và đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Với quyết định mới, ông Lê Trường Sơn tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Luật TPHCM mở thêm hai ngành mới là Kinh doanh quốc tế và Tài chính – Ngân hàng, cùng chương trình Luật hình thức từ xa; tuyển sinh hệ đại học tăng 33% nhưng điểm chuẩn các ngành vẫn ổn định. Hệ chất lượng cao tăng 152% với 702 sinh viên trúng tuyển.

Với bậc sau đại học có 936 học viên; đào tạo ngắn hạn tăng 30% với 48 khóa học thu hút hơn 2.100 học viên. Về nghiên cứu khoa học trường có 29 bài báo quốc tế và 12 đề tài cấp bộ, quốc gia và thành phố. Với cơ sở 3 Long Phước được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025, đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng.

Hiện trường có gần 500 viên chức và người lao động, trong đó có hơn 330 giảng viên, gồm 4 giáo sư, 20 phó giáo sư và hơn 300 tiến sĩ, thạc sĩ.