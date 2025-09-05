XEM CLIP: Lễ khai giảng ở đảo Song Tử Tây

Sáng 5/9, tiếng trống trường ngân vang trên đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (Khánh Hoà). Những bộ đồng phục tinh tươm của học sinh nổi bật giữa màu áo lính. Khoảnh khắc ấy, mảnh đất đầu sóng nơi ngàn trùng xa bỗng trở nên gần gũi như bất kỳ ngôi trường nào trên đất liền.

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh đã cùng nhau quét sân, trang trí lớp học, chuẩn bị từng cuốn vở, từng lá cờ nhỏ. Giữa khắc nghiệt nắng gió, cảnh tượng ấy mộc mạc nhưng ấm áp, như một bức tranh về tình quân – dân cùng chăm cho mầm xanh nơi đầu sóng.

Trong lễ khai giảng, những đứa trẻ Trường Sa hân hoan bước vào năm học mới, tay nắm tay bạn, mắt tìm cha mẹ, thầy cô, tìm cả ánh nhìn trìu mến của người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiếng trống trường trên đảo như hòa vào tiếng sóng, ngân dài hơn, sâu hơn.

Đặc khu Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất, khoảng cách xa đất liền. Chính vì vậy, lễ khai giảng ở nơi đây mang một ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Trên bục nhỏ dựng giữa sân trường, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương tặng quà, động viên thầy trò, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa – những mầm xanh chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Những sắc màu tựu trường nơi đầu sóng nối liền với sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ Hà Giang đến Cà Mau, từ đất liền ra biển đảo, cùng một tiếng trống trường, cùng một niềm tin.

Bàn tay người lính sơn lại bậc thang cho học sinh, người mẹ quấn khăn cho con trong gió biển, cô giáo sửa lại cờ Tổ quốc trước lớp. Hình ảnh giản dị ấy để thấy rằng, dù ở đâu, sự nghiệp trồng người vẫn được trân trọng, nâng niu.

Một số hình ảnh lễ khai giảng tại Trường Sa:

Học sinh tung tăng tới trường trên đảo Đá Tây

Niềm vui tới trường của học sinh ở đặc khu Trường Sa

Nét hồn nhiên của trẻ nhỏ trong ngày khai trường

Tiếng trống trường vang lên giữa mảnh đất xa xôi chập chờn trên sóng nước Trường Sa

Các lực lượng trên đảo tới dự lễ khai giảng năm học mới

Các chiến sỹ biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới ở đảo Song Tử Tây

Những mầm non trưởng thành ở mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc

Tin, video: Ngọc Ánh, Thành Vũ