Theo tờ Kyiv Post, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, vào sáng sớm ngày 7/10, máy bay RC-135U của Mỹ cất cánh từ Mildenhall, căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh ở Suffolk, đã hướng tới các quốc gia vùng Baltic trước khi bay vòng quanh Kaliningrad trong chuyến bay khứ hồi kéo dài 7 giờ.

Hiện Mỹ hay Anh vẫn chưa lên tiếng công khai về mục đích của chuyến bay này.

Máy bay do thám RC-135U của Mỹ. Ảnh: Military.com

Máy bay RC-135U được thiết kế để thu thập thông tin tình báo điện tử trên radar và hệ thống liên lạc của đối phương. Nhờ khả năng tiếp liệu trên không, máy bay có tầm bay không giới hạn.

FlightRadar24 cho rằng, chính chiếc RC-135U trên từng bay vòng quanh Kaliningrad vào ngày 2/10, trùng với thời điểm một số máy bay không người lái (UAV) xâm nhập và gây rối loạn ở sân bay Munich của Đức.

Nằm giữa 2 quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, vùng Kaliningrad có ý nghĩa quân sự chiến lược đối với Moscow và là trung tâm của những căng thẳng địa chính trị gia tăng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Kaliningrad còn là trụ sở Hạm đội Baltic của Nga và được bảo vệ bằng nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến.

Thông tin về sự xuất hiện của máy bay do thám Mỹ ở Kaliningrad được công bố giữa lúc UAV và máy bay Nga bị cáo buộc nhiều lần xâm phạm không phận của các nước thành viên NATO thời gian gần đây, làm dấy lên cuộc thảo luận trong liên minh quân sự về việc bắn hạ máy bay Nga.