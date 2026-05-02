Trong chương trình Bolzplatz của đài ZDF, thầy cũ ở Reading của Olise – HLV Mark Bowen tiết lộ câu chuyện thú vị về cậu học trò Olise, với tinh thần quyết tâm và sự chuyên nghiệp có từ rất sớm.

Một Olise khi đó còn rất trẻ, đã bị cả Chelsea và Man City ‘chê’, mỗi ngày di chuyển từ London tới Reading để tập luyện. Do vậy, anh chàng thức dậy từ rất sớm cho kịp thời gian, do lo ngại tắc đường.

“Mỗi sáng khi tôi đến sân tập, đều thấy Olise đang ngủ trong xe. Cậu ấy có lẽ đã rời nhà từ lúc 5h30 sáng để có mặt đúng giờ”.

Olise đã tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước cữ tập của cả đội để chợp mắt lấy lại sức. Ban đầu một số đồng đội tỏ ra khó chịu trước cảnh này, khi có hôm Olise có lẽ quá mệt mà ngủ thiếp đi, muộn cả giờ tập.

Tuy nhiên, sau khi HLV Bowen cất lời thì mọi người thấy không có lý do gì để trách người đồng đội này cả.

“Các cậu, Olise có thể đến buổi tập muộn, nhưng trong khi các cậu còn đang ngủ thì cậu ấy đã ở trong bãi đậu xe rồi”.

Và cách để đánh thức Olise là gõ vào cửa xe: “Cậu ấy còn nhỏ và chỉ là ngủ thiếp đi thôi”, thầy cũ nói về cầu thủ đang trở thành ‘hiện tượng’ của làng bóng châu Âu, với những bước tiến mạnh mẽ trong màu áo Bayern Munich.

Sau bước đột phá ở Reading, Olise gia nhập ‘Hùm xám’ bóng đá Đức vào 2024, từ Crystal Palace với khoản phí chuyển nhượng là 53 triệu euro.

Với 20 bàn cùng 29 pha kiến tạo trong 47 trận cho Bayern Munich, Olise đang trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất làng bóng châu Âu. Ở bán kết lượt đi Cúp C1, PSG 5-4 Bayern vừa qua, cầu thủ này đã chứng tỏ phẩm chất cá nhân, ghi bàn thắng đẹp mắt (gỡ hòa 2-2).

Ở Pháp, truyền thông nước này còn cho rằng, Olise đang áp đảo tên tuổi cả đàn anh Mbappe trong sắc áo Lam, trở thành niềm hi vọng số 1 cho đội tại World Cup 2026.