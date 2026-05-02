Tờ Mundo cho hay, Barca đạt được mục tiêu ưu tiên hàng đầu: thuyết phục thành công thuyền trưởng Hansi Flick tiếp tục dẫn dắt dự án ở Camp Nou trong những năm tới.

Thỏa thuận mới sẽ đưa chiến lược gia người Đức gắn bó với Barca đến hè 2028, kèm tùy chọn thêm 12 tháng đến 2029, so với hợp đồng hiện tại sẽ hết vào hè năm sau.

HLV Hansi Flick cùng Barca giành La Liga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng chiếc cúp C1 mới là mục tiêu lớn nhất của đội. Ảnh: AS

Theo nguồn trên, đôi bên đã thống nhất xong các điều khoản, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần hoàn thành, trước khi đặt bút ký mới.

HLV Hansi Flick mang đến cho Barca một sức sống mới, lối chơi đẹp mắt, sau khi đến thay Xavi vào hè 2024. Sau chức vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên, ông cùng các học trò đang tiến gần danh hiệu ấy một lần nữa trước sự bất lực của kình địch Real Madrid.

Tuy nhiên, tham vọng chinh phục Champions League của Hansi Flick và học trò chưa thành – mùa trước bị Inter loại ở bán kết, còn năm nay gục gã trước Atletico tại tứ kết.

Cùng Barca giành chiếc cúp tai voi là một trong những lý do thôi thúc Hansi Flick đồng ý một hợp đồng mới, giữ ông ở lại Camp Nou lâu hơn.

Chủ tịch Joan Laporta và đội ngũ lãnh đạo Barca hoàn toàn tin tưởng HLV Flick sẽ cùng dàn sao sẽ bước lên đỉnh châu Âu một ngày.