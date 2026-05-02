MU quyết mua Tchouameni

Nhiều khả năng MU trở lại Champions League mùa tới, nên các quan chức ở sân Old Trafford quyết tâm gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, với tham vọng tạo “bom tấn” Aurelien Tchouameni.

Trong mùa giải biến động của Real Madrid, Tchouameni là một trong số ít cầu thủ giữ được sự ổn định.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện Real Madrid, dự kiến Jose Mourinho trở lại, có thể ảnh hưởng đến tương lai của Tchouameni.

MU đang tận dụng tình hình này để tiến hành các bước đàm phán, với hy vọng thuyết phục Tchouameni chấp nhận thay thế Casemiro trở thành trung tâm của dự án bóng đá mới.

Sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh là rất lớn. MU chấp nhận trả mức lương cao để thuyết phục Tchouameni.

Liverpool tăng tốc vụ Wharton

Có thể khẳng định đây là mùa giải thất bại nặng nề của Liverpool, nên đội chủ sân Anfield tiếp tục vung tiền cho các hoạt động chuyển nhượng trong mùa hè này.

Liverpool dự kiến tiếp tục giữ Arne Slot, đồng thời đẩy nhanh quá trình đàm phán mua tiền vệ Adam Wharton.

Bổ sung tuyến giữa là nhiệm vụ quan trọng với “The Kop”, trong bối cảnh Mac Allister thi đấu sa sút. Thậm chí, tuyển thủ Argentina có thể rời Anfield.

Wharton đã khẳng định được vị trí của mình ở Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 22 tuổi thi đấu toàn diện, có thể đóng vai trò tiền vệ tổ chức lùi sâu.

Nhiều ông lớn cũng quan tâm Wharton, nên Liverpool phải đẩy nhanh đàm phán với Crystal Palace.

Barca mua lại Cucurella

Marc Cucurella nhiều khả năng trở lại Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau mùa giải không ổn định tại Chelsea.

Những biến động lớn trong dự án bóng đá của Chelsea khiến phong độ của Cucurella, cũng như nhiều cầu thủ khác, không duy trì được mức độ ổn định.

Chelsea sẽ có HLV mới trong mùa hè, qua đó mở cánh cửa để Cucurella rời sân Stamford Bridge.

Ở chiều ngược lại, đích thân GĐTT Deco của Barca liên tục theo dõi tình hình của Cucurella – người trưởng thành từ học viện La Masia.

Cucurella thi đấu toàn diện bên cánh trái, có khả năng đá trung vệ. Anh được đánh giá phù hợp với thứ bóng đá pressing cường độ cao, với hàng thủ dâng cao của Hansi Flick.