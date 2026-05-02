MU quyết mua Tchouameni
Nhiều khả năng MU trở lại Champions League mùa tới, nên các quan chức ở sân Old Trafford quyết tâm gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng, với tham vọng tạo “bom tấn” Aurelien Tchouameni.
Trong mùa giải biến động của Real Madrid, Tchouameni là một trong số ít cầu thủ giữ được sự ổn định.
Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện Real Madrid, dự kiến Jose Mourinho trở lại, có thể ảnh hưởng đến tương lai của Tchouameni.
MU đang tận dụng tình hình này để tiến hành các bước đàm phán, với hy vọng thuyết phục Tchouameni chấp nhận thay thế Casemiro trở thành trung tâm của dự án bóng đá mới.
Sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh là rất lớn. MU chấp nhận trả mức lương cao để thuyết phục Tchouameni.
Liverpool tăng tốc vụ Wharton
Có thể khẳng định đây là mùa giải thất bại nặng nề của Liverpool, nên đội chủ sân Anfield tiếp tục vung tiền cho các hoạt động chuyển nhượng trong mùa hè này.
Liverpool dự kiến tiếp tục giữ Arne Slot, đồng thời đẩy nhanh quá trình đàm phán mua tiền vệ Adam Wharton.
Bổ sung tuyến giữa là nhiệm vụ quan trọng với “The Kop”, trong bối cảnh Mac Allister thi đấu sa sút. Thậm chí, tuyển thủ Argentina có thể rời Anfield.
Wharton đã khẳng định được vị trí của mình ở Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 22 tuổi thi đấu toàn diện, có thể đóng vai trò tiền vệ tổ chức lùi sâu.
Nhiều ông lớn cũng quan tâm Wharton, nên Liverpool phải đẩy nhanh đàm phán với Crystal Palace.
Barca mua lại Cucurella
Marc Cucurella nhiều khả năng trở lại Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau mùa giải không ổn định tại Chelsea.
Những biến động lớn trong dự án bóng đá của Chelsea khiến phong độ của Cucurella, cũng như nhiều cầu thủ khác, không duy trì được mức độ ổn định.
Chelsea sẽ có HLV mới trong mùa hè, qua đó mở cánh cửa để Cucurella rời sân Stamford Bridge.
Ở chiều ngược lại, đích thân GĐTT Deco của Barca liên tục theo dõi tình hình của Cucurella – người trưởng thành từ học viện La Masia.
Cucurella thi đấu toàn diện bên cánh trái, có khả năng đá trung vệ. Anh được đánh giá phù hợp với thứ bóng đá pressing cường độ cao, với hàng thủ dâng cao của Hansi Flick.
Tin vắn
- Aston Villa lên kế hoạch đưa Scott McTominay trở lại Ngoại hạng Anh. Napoli chỉ bán cựu tiền vệ MU với giá 80 triệu euro.
- Real Madrid được cho là đang hỏi mua Tomas Araujo của Benfica, trong bối cảnh David Alaba chia tay và tương lai Raul Asencio không chắc chắn.
- MU bất ngờ ngăn cản thương vụ Lisandro Martinez sang Barca. “Quỷ đỏ” cân nhắc sớm gia hạn hợp đồng với trung vệ người Argentina – hợp đồng hiện tại đến 2027.
- AC Milan bắt đầu quá trình đàm phán với Arsenal để mua Gabriel Jesus, với mức giá khoảng 20 triệu euro.
- Báo Tây Ban Nha đưa tin, Milan đưa ra đề nghị 25 triệu euro cho Valencia để ký Javi Guerra, nhằm từng bước kế thừa Luka Modric.
- PSG bất ngờ hỏi mua Mason Greenwood của Marseille – cầu thủ mà MU vẫn giữ 50% doanh thu chuyển nhượng.
- Atletico Madrid trở lại đàm phán với PSG về Fabian Ruiz, người gặp nhiều chấn thương nên đóng góp ít cho CLB thủ đô Paris mùa này.
Tyrell Malacia sẽ rời Old Trafford khi hết hạn hợp đồng hè này và lãnh đạo MU đã nhắm đến hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf của West Ham.
Sandro Tonali quyết định sẽ tiếp tục chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, nhưng có thể tìm bến đỗ mới đẳng cấp hơn như MU hay Arsenal.
MU chấp nhận cắt lỗ bán Manuel Ugarte với giá giảm 50% so với lúc mua về từ PSG ở chuyển nhượng hè 2024, sau cái ‘lắc đầu’ của Sir Jim Ratcliffe.
Tài năng trẻ Kobbie Mainoo chính thức đặt bút ký hợp đồng mới 5 năm với MU, đến hè 2031, lương tăng vọt 650%, từ 20.000 bảng/tuần lên 150.000 bảng/tuần.