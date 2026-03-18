Sinh ra trong gia đình của huyền thoại công nghệ Steve Jobs, Eve Jobs từng được kỳ vọng nối nghiệp cha, thậm chí lãnh đạo Apple hoặc theo đuổi chính trị.

Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1998 chọn con đường riêng, gây dựng tên tuổi bằng đam mê và nỗ lực, từ sân đấu cưỡi ngựa đến sàn diễn thời trang, khẳng định thành công ngoài cái bóng của gia đình.

Eve Jobs là con gái út của cố tỷ phú Steve Jobs. Ảnh: People

Tiểu thư cá tính

Eve Jobs (sinh ngày 9/7/1998, California) là con gái út của Steve Jobs và Laurene Powell Jobs, có hai anh chị ruột và một chị cùng cha khác mẹ.

Lớn lên trong căn nhà sang trọng tại Palo Alto, Eve có mọi điều kiện để sống trong “vùng an toàn” của danh tiếng và tài sản gia đình. Tuy nhiên, theo cuốn tiểu sử nổi tiếng về Steve Jobs do Walter Isaacson chấp bút, Eve từ nhỏ đã được mô tả là cô bé thông minh, quyết đoán và có cá tính mạnh.

Chính Steve Jobs từng nhận xét rằng, con gái út của ông có đủ bản lĩnh để trở thành lãnh đạo Apple trong tương lai.

Eve rất trân trọng thời gian bên cha. Có lần, cô từng gọi cho trợ lý của ông Steve Jobs để xin giảm bớt lịch làm việc của cha, để cha có thời gian cho gia đình.

Thế nhưng, tuổi thơ của cô gắn với chuồng ngựa và các giải đấu cưỡi ngựa hơn là công nghệ. Bắt đầu cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi, Eve sớm theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc và đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Năm 2019, Eve từng được xếp vào top 5 vận động viên cưỡi ngựa dưới 25 tuổi trên thế giới, trở thành một trong những tay đua trẻ triển vọng của làng cưỡi ngựa quốc tế.

Với Eve, đây không đơn thuần là sở thích của một “tiểu thư nhà giàu”, mà là đam mê đòi hỏi sự kỷ luật và nỗ lực bền bỉ. Cô được đào tạo tại học viện cưỡi ngựa danh tiếng Upper Echelon ở Florida, nơi quy tụ nhiều tay đua xuất sắc của Mỹ.

Những buổi tập kéo dài hàng giờ mỗi ngày, cùng lịch thi đấu khắp thế giới, đã rèn luyện cho cô tinh thần kỷ luật và ý chí mà không phải ai cũng theo đuổi được.

"Tiểu thư Apple" Eve Jobs: Ảnh: Instagram

Không chỉ thành công trong thể thao, Eve Jobs còn sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng. Cô tốt nghiệp Stanford University năm 2021 với chuyên ngành Khoa học, Công nghệ và Xã hội.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, Eve không theo đuổi con đường học thuật hay công nghệ. Thay vào đó, cô bắt đầu bước chân vào ngành thời trang.

Năm 2020, Eve xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của thương hiệu làm đẹp Glossier, cùng nữ diễn viên Sydney Sweeney.

Một năm sau, cô chính thức ra mắt sàn diễn Paris Fashion Week cho thương hiệu Coperni. Với ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin, Eve dần trở thành gương mặt quen thuộc trong giới thời trang, xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn và tham gia các chiến dịch quảng cáo quốc tế.

Cuộc sống kín tiếng và đám cưới cổ tích

Dù xuất thân trong gia đình của Steve Jobs, Eve Jobs sống khá kín tiếng và ít nhắc đến khối tài sản của gia đình.

Sau khi Steve Jobs qua đời năm 2011, phần lớn tài sản của ông được chuyển cho vợ là Laurene Powell Jobs quản lý. Eve và các anh chị em không trực tiếp thừa kế khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD. Eve tập trung phát triển sự nghiệp riêng trong thể thao và thời trang.

Eve Jobs và chồng Harry Charles. Ảnh: People

Theo tờ People, Eve Jobs bắt đầu hẹn hò với vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp Harry Charles từ năm 2022 nhưng giữ kín mối quan hệ trong thời gian dài.

Đến năm 2024, khi Harry Charles giành huy chương vàng môn nhảy ngựa tại Thế vận hội Mùa hè Paris 2024, anh đã chạy tới ôm Eve đang ngồi dưới khán đài cổ vũ. Sau đó, khoảnh khắc này được Eve đăng lên Instagram cá nhân, kèm dòng chia sẻ: “Em rất tự hào về anh yêu”.

Tháng 7/2025, Eve Jobs tổ chức đám cưới xa hoa với Harry Charles tại vùng Cotswolds, nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của giới siêu giàu, với sự góp mặt của nhiều nhân vật quyền lực và ngôi sao nổi tiếng.

Đám cưới được ước tính trị giá khoảng 6,7 triệu USD (hơn 175 tỷ đồng) và nhanh chóng được truyền thông quốc tế gọi là “đám cưới cổ tích của giới thượng lưu”.

Hiện tại, Eve Jobs theo đuổi phong cách kín đáo, thanh lịch và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Cô là người mẫu trực thuộc DNA Model Management và đang khẳng định thành công bằng con đường riêng, thay vì nối nghiệp cha Steve Jobs.