Hôm 13/10, Tim Cook thông báo trên Weibo về việc Apple sẽ chính thức giới thiệu iPhone Air tại Trung Quốc vào tuần tới. Theo ông, chương trình đặt trước sẽ bắt đầu từ thứ Sáu (17/10).

Thông tin được đưa ra cùng ngày China Unicom - một trong ba nhà mạng lớn của Trung Quốc - nhận được chính phủ cho phép thử nghiệm thương mại eSIM trên điện thoại thông minh, mở đường cho việc triển khai rộng rãi công nghệ này.

CEO Apple Tim Cook (trái) gặp Kasing Lung nhà sáng lập dòng đồ chơi Labubu nổi tiếng. Ảnh: Instagram

Đây là chuyến thăm thứ hai tới đại lục của người đứng đầu Apple trong năm nay, bắt đầu bằng cuộc gặp với nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung, cha đẻ của dòng đồ chơi nổi tiếng Labubu và CEO Pop Mart Wang Ning tại triển lãm Labubu ở Bến Thượng Hải. “Rất vui được gặp gỡ và trò chuyện cùng các tài năng sáng tạo tại đây”, ông Cook viết trên Weibo.

Dù nội dung cuộc trao đổi giữa ba lãnh đạo không được tiết lộ, sự kiện này cho thấy Apple đang tiếp tục củng cố mối quan hệ với giới sáng tạo, đối tác kinh doanh và giới chức Trung Quốc - một phần trong chiến lược duy trì sức ảnh hưởng của hãng tại thị trường lớn thứ hai thế giới.

Trong chuyến thăm hồi tháng 3, ông Cook từng tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, nơi quy tụ hơn 80 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nhà đầu tư quốc tế và chính phủ Trung Quốc.

Theo China Unicom, việc được cấp phép thử nghiệm thương mại cho thấy họ đã “hoàn thiện hệ sinh thái eSIM toàn diện”. Với công nghệ này, thẻ SIM vật lý được thay thế bằng eSIM tích hợp sẵn, cho phép các nhà sản xuất thiết kế điện thoại mỏng và nhẹ hơn.

Nhà mạng bắt đầu nghiên cứu eSIM từ năm 2015, triển khai dịch vụ đầu tiên cho thiết bị đeo vào năm 2018, rồi mở rộng sang máy tính bảng và laptop, hiện hỗ trợ 75 loại thiết bị đầu cuối. Tính đến nay, hơn 67.000 người dùng trên khắp Trung Quốc đã đăng ký dịch vụ eSIM, song chưa có lịch trình cụ thể cho triển khai rộng rãi.

Apple phải hoãn lịch mở bán iPhone Air tại Trung Quốc do các rào cản quy định liên quan đến eSIM. Tuy nhiên, việc China Unicom và China Mobile đều được bật đèn xanh cho thử nghiệm thương mại mở ra cơ hội lớn để iPhone Air sớm gia nhập thị trường này.

Tháng trước, China Mobile, nhà mạng lớn nhất thế giới, cũng thông báo cho phép người dùng đăng ký trước kích hoạt eSIM cho điện thoại thông minh.

iPhone Air là dòng điện thoại mới của Apple, thay thế iPhone Plus, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, hướng đến người dùng yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn muốn trải nghiệm hiệu năng cao. Máy được trang bị màn hình OLED 6,1 inch, chip A17 Bionic, hỗ trợ kết nối eSIM, cùng thời lượng pin được tối ưu.

(Theo Bloomberg, Weibo)