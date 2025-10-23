Chiều 23/10, sau 25 ngày kể từ khi chiếc xe bán tải gặp nạn trên quốc lộ 279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn - nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng khiến ba người tử vong.

Thi thể anh Phùng Văn Tuấn được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: CACC.

Trước đó, sáng cùng ngày, một nhà thầu thi công tại tỉnh Lào Cai phát hiện một bàn tay nghi của người trong khu vực tìm kiếm.

Theo Công an xã Minh Lương, sau khi khoanh vùng vị trí nghi có dấu vết nạn nhân, lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực đào bới trong nhiều giờ. Đến chiều, các lực lượng cùng thân nhân đã xác định thi thể bị vùi lấp là anh Phùng Văn Tuấn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Vị trí phát hiện xe bán tải chở quản đốc thủy điện cùng hai người bị đất đá vùi lấp. Ảnh: CACC.

Trước đó, cách đây 25 ngày (ngày 29/9), UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) lái ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Sau đó, chiếc ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về huyện Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, vào khoảng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279), vùi lấp đoạn đường dài 100m với khoảng 1.000m³ đất đá.

Đến rạng sáng 3/10, lực lượng chức năng đã đưa được hai thi thể ra khỏi xe, gồm anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú huyện Văn Bàn).



















