Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, chiều 22/2, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm bốn nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà.

Các thi thể được phát hiện sau nhiều giờ tổ chức lặn tìm trong thân tàu và khu vực xung quanh hiện trường vụ va chạm giữa tàu chở 23 người và tàu chở đá. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm với sự tham gia của công an, quân đội, lực lượng cứu hộ địa phương và Đặc công Hải quân.

Các lực lượng đã tìm thấy 5 trong 6 người mất tích tại hồ Thác Bà. Ảnh: XĐ

Cụ thể, danh tính bốn nạn nhân mới được tìm thấy gồm: H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi) và T.T.H. (48 tuổi).

Vào sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M. (11 tuổi). Các nạn nhân được tìm thấy đều trú tại xã Cảm Nhân.

Vụ lật tàu chở 23 người tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2. Ảnh: XĐ

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.