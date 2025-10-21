Mặt đường Đồng Văn Cống, đoạn dẫn vào cảng Cát Lái, xuất hiện nhiều ổ gà lớn, có nơi rộng gần 1m, sâu từ 5-10cm.

Ngay tại khu vực dừng đèn đỏ ở nút giao Mỹ Thủy, mặt đường bong tróc, xuất hiện các vệt dài gồ ghề, không bằng phẳng. Một số tài xế cho biết tình trạng hư hỏng này đã kéo dài gần nửa năm. Mỗi khi xe tải hoặc xe container chạy qua, mặt đường lún xuống khiến phương tiện rung lắc mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều điểm trên tuyến xuất hiện các ổ voi sâu khoảng 15cm ngay giữa làn đường, khiến tài xế khó tránh.

“Đoạn này xe cộ đông, lại phải chạy chậm để tránh ổ gà, ổ voi nên rất dễ xảy ra tai nạn hoặc làm hư hỏng xe”, anh Trần Văn Quang, tài xế xe container, chia sẻ.

Khoảng 500m mặt đường xuất hiện vệt lún dài cùng nhiều hố lớn nhỏ, nước đọng tạo thành các vũng sâu. Các lớp nhựa bị biến dạng, nhiều xe buộc phải di chuyển chậm hoặc lấn sang làn khác để tránh.

Người dân sống dọc theo đường Đồng Văn Cống cho biết, vào ban đêm, lượng xe lưu thông đông, thường xuyên va vào các ổ gà gây tiếng ồn lớn, làm rung cả nhà và khiến họ khó có được giấc ngủ yên.

Tại hầm chui Mỹ Thủy - điểm kết nối các tuyến đường lớn như Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống cũng ghi nhận nhiều vị trí hư hỏng nặng. Công nhân đang khắc phục sự cố, theo ghi nhận sáng 19/10.

Cảng Cát Lái mỗi năm xử lý trung bình khoảng 5,6 triệu TEU hàng hóa, tương đương 164 triệu tấn - chiếm gần 50% sản lượng container của cả nước và khoảng 25% thị phần vận tải biển nội địa.

Tuyến đường Đồng Văn Cống dài khoảng 3km, nối từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cảng Cát Lái và khu đô thị phía Đông. Đây là trục giao thông chính ra vào cảng Cát Lái, nơi có mật độ xe container dày đặc và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đầu năm ngoái, tuyến đường này đã được mở rộng, cải tạo nhằm giảm kẹt xe và phục vụ tốt hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực nút giao Mỹ Thủy vẫn được xem là "điểm nóng" về ùn tắc và tai nạn giao thông tại TPHCM.