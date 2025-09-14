G0v9qelXAAIMb_B.jpg
Hai đội nhập cuộc sôi nổi
G0v_ kJWAAEK_5s.jpg
Enzo Fernandez thi đấu nổi bật ở trung tuyến
G0wGJ2OXgAAFbCf.jpg
HLV Enzo Maresca chỉ đạo ngoài đường biên
G0wDX7qWsAAhqb4.jpg
Phút 35, từ pha phản công nhanh, Schade băng xuống dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Brentford
G0wCXTrWcAA0o6A.jpg
Màn ăn mừng của tiền đạo chủ nhà
G0wEjfJXEAEikdb.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brentford
G0v991yXwAA9LKN.jpg
Sang hiệp hai, Chelsea tràn lên tấn công
G0wMLqvWoAAIlbr.jpg
Vừa vào sân thay người, Cole Palmer chớp thời cơ đá nối nhanh quân bình tỷ số 1-1
G0wO4tmXUAA7XWz.jpg
Sau khi có bàn gỡ, Chelsea tiếp tục dồn ép và bỏ lỡ cơ hội
G0wSG6NXYAAIbnC.jpg
Phút 85, Caicedo nã đại bác sấm sét ngoài vòng cấm ghi bàn thứ 2 cho Chelsea
G0wTTGcWgAAmViG.jpg
Nhưng kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào. Phút 93, Fabio Carvalho lẻn xuống đệm cận thành san hòa 2-2
G0wThZeWkAASmU9.jpg
Carvalho là người hùng của đội chủ nhà
G0wUJAfXQAAoXxA.jpeg
Hai đội đành rời sân với 1 điểm

Nguồn ảnh: CFC, BFC, Premier League, Chelsea Photos

Kết quả
Vòng 4
13/09/2025 18:30:00 Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest
13/09/2025 21:00:00 Bournemouth 2 - 1 Brighton
13/09/2025 21:00:00 Crystal Palace 0 - 0 Sunderland
13/09/2025 21:00:00 Everton 0 - 0 Aston Villa
13/09/2025 21:00:00 Fulham 1 - 0 Leeds
13/09/2025 21:00:00 Newcastle 1 - 0 Wolves
13/09/2025 23:30:00 West Ham 0 - 3 Tottenham
14/09/2025 02:00:00 Brentford 2 - 2 Chelsea