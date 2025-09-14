Real Madrid đánh bại Sociedad 2-1 trong thế thiếu người, nhờ màn tỏa sáng của Mbappe và Guler, qua đó duy trì mạch toàn thắng, giữ vững ngôi đầu La Liga 2025/26.
Nguồn ảnh: CFC, BFC, Premier League, Chelsea Photos
|Kết quả
|Vòng 4
|13/09/2025 18:30:00
|Arsenal 3 - 0 Nottingham Forest
|13/09/2025 21:00:00
|Bournemouth 2 - 1 Brighton
|13/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 0 Sunderland
|13/09/2025 21:00:00
|Everton 0 - 0 Aston Villa
|13/09/2025 21:00:00
|Fulham 1 - 0 Leeds
|13/09/2025 21:00:00
|Newcastle 1 - 0 Wolves
|13/09/2025 23:30:00
|West Ham 0 - 3 Tottenham
|14/09/2025 02:00:00
|Brentford 2 - 2 Chelsea
Martin Zubimendi ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 ấn tượng của Arsenal trước Nottingham Forest.
Trận derby Manchester giữa Man City vs MU gồm rất nhiều yếu tố đặc biệt, trong đó có cuộc chiến giữa Donnarumma và Bayindir.
Tay đập Đặng Thị Hồng được tạo điều kiện đi học làm HLV, chuyển hướng sang công tác huấn luyện sau khi bị cấm thi đấu tại các giải bóng chuyền trong nước.
Tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid nhận đề nghị hợp đồng siêu hấp dẫn, với giá trị ròng 1 tỷ euro cho 5 mùa giải.