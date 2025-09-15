Xem video:

Al Nassr tiếp đón Al Kholood trên sân nhà Al -Awwal Park tại vòng 2 Saudi Pro League với sự áp đảo hoàn toàn.

Sadio Mane (52') và Martinez (81') là những người ghi bàn cho đội bóng áo vàng trước khi Al Kholood có cơ hội thắp lên hi vọng ở phút 88, với quả phạt đền.

Ronaldo nhận Chiếc giày vàng Saudi Pro League 2024/26 - Ảnh: Al Nassr

Ngay lập tức, Ronaldo tiến lại gần thủ môn Al Najjar và đưa ra những lời khuyên cho người đồng đội đứng trong khung gỗ.

Không rõ chân sút 40 tuổi đã nói gì với Al Najjar mà chàng thủ môn của Al Nassr sau đó cản phá thành công cú đá từ chấm 11m của Myziane Maolida, qua đó dập tắt hi vọng có điểm của đội khách.

Một chút tiếc nuối đối với tiền đạo kỳ cựu người Bồ Đào Nha khi bất lực trong việc ghi bàn trong ngày anh nhận Chiếc giày vàng Saudi Pro League 2024/25.